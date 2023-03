„Graue Literatur“ wird digitalisiert: Besonderes Projekt der Landeskundlichen Bibliothek

Dank des Engagements der Inklusiv-Mitarbeiterin Anna Epp der Iserlohner Werkstätten konnten im Kreisarchiv in den vergangenen Wochen 100 Bücher digitalisiert und im Internet veröffentlicht werden. © Bookmeyer/Märkischer Kreis

Die Landeskundliche Bibliothek des Märkischen Kreises in Altena bewahrt als Wissensspeicher der Region bedeutende historische Drucke und historische Überblickswerke, sammelt vor allem aber ganz gezielt kleine, eher unscheinbare Publikationen.

Altena – Das können Festschriften zu Jubiläen von Sport- oder Gesangsvereinen sein, Chroniken von Kirchengemeinden oder die Firmenkataloge der hiesigen Betriebe aus den vergangenen 150 Jahren. Diese sogenannte „graue Literatur“ war nie im regulären Buchhandel erhältlich und hat meist keine große Verbreitung erfahren. Je älter die Hefte und Broschüren sind, umso seltener finden sie sich in den Bibliotheken und Büchereien der Region.

Damit dieses Wissen nicht verloren geht und Interessierte unkompliziert mit den alten Beständen arbeiten können, haben das Kreisarchiv und die Landeskundliche Bibliothek im November vergangenen Jahres zusammen mit den Iserlohner Werkstätten angefangen, ausgewählte Bücher aus dem Bibliotheksbestand zu scannen und in der Mediendatenbank zur präsentieren.

Die gemeinnützige Einrichtung unterstützt Menschen mit Handicap seit inzwischen 50 Jahren dabei, am Arbeitsalltag teilzuhaben. Dieses sowohl mit eigenen Betrieben innerhalb der Einrichtung als auch mit externen Partnern aus Wirtschaft und Verwaltung wie dem Kreisarchiv des Märkischen Kreises. In Altena kann das Team um Kreisarchivarin Dr. Christiane Todrowski dabei auf die Unterstützung von Anna Epp bauen. Bevor sie zur Unterstützung an die Landeskundliche Bibliothek wechselte, arbeitete sie im Büro der Iserlohner Werkstätten und kümmerte sich um die Bestellung von Arbeitsmaterialien und die Verteilung von Arbeitsaufträgen.

„Die Arbeit mit den Büchern ist eine willkommene und spannende Abwechslung, bei der auch immer ein wenig Zeit bleibt, um einen Blick in das ein oder andere Buch zur märkischen Geschichte zu werfen. Die Arbeit mit dem Buchscanner und den verschiedenen Programmen fällt ihr leicht, so dass sich das Team von Kreisarchiv und Landeskundlicher Bibliothek schon darauf freut, wenn bald die nächsten 100 Titel digitalisiert und in der Mediendatenbank des Märkischen Kreises zu finden sein werden“, heißt es in einer Mitteilung des Märkischen Kreises.

Die Datenbank wird laufend erweitert und umfasst aktuell bereits knapp 55 000 Medien, die ohne Anmeldung online unter www.medien.maerkischer-kreis.de/archiv eingesehen werden können.