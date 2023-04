„Die drei Blumen“: Altena ein wenig bunter machen

Von: Michael Koll

Sabrina Schauerte mit einem ihrer Blumen-Arrangements und Tochter Mira, sowie Papa Markus mit der kleinen Madlen. © Koll, Michael

Floristin Sabrina Schauerte verwirklicht als zweifache Mutter nun ihren Traum von der Selbstständigkeit.

Altena - Nachdem Sabrina Schauerte zum zweiten Mal Mutter geworden war, kündigte sie ihren Job. Die gelernte Floristin mit langjähriger Berufserfahrung wollte ganz für die heute dreieinhalbjährige Mira und die anderthalbjährige Madlen da sein. Gleichzeitig allerdings ergab sich damit die Möglichkeit, ihren Traum von der beruflichen Unabhängigkeit in die Tat umzusetzen.

Die junge Mutter ergänzt mit ihren Blumensträußen, ihrer Deko und ihren Gestecken das Geschäft ihres Mannes Markus, der schon seit 2009 mit einem Garten- und Landschaftsbau selbstständig ist.



Noch kein eigenes Ladenlokal

Ein eigenes Ladenlokal hat Schauerte für ihre Waren noch nicht. Der Name für ihre Unternehmung indes steht bereits fest. Sie firmiert seit Sommer 2022 unter „Die drei Blumen“, was sie folgendermaßen erklärt: „Ohne unsere beiden wundervollen Mädels hätte ich mich wahrscheinlich nie getraut, diesen Weg zu gehen.“



Mira, Madlen und Sabrina Schauerte sind also „die drei Blumen“, die versuchen, Altena und die Umgebung jetzt ein wenig bunter zu machen. So gab es zuletzt spezielle Angebote rund um Ostern, die bei vielen Altenaern die Festtagstische Wohn- und Esszimmern verschönerten.



Schauerte setzt ihre Kreativität vielseitig ein

Ihr Portfolio geht jedoch über die schmucke Gestaltung von Tafeln für Festtagsessen hinaus. Ob Hochzeitsdekos, Trauerfloristik, Blumenarrangements für runde Geburtstage oder Ehejubiläen, Türdekorationen, sowie Kräutergestecke – die Einsatzmöglichkeiten für Schauertes Kreativität sind vielseitig.



So wird es die Muttertagsdekorationen, die sie zu diesem inoffiziellen Feiertag am Sonntag, 14. Mai, herstellt, am Freitag und Samstag davor in drei Altenaer Geschäften an der Lennestraße zu kaufen geben: bei Juwelier Betzler (Hausnummer 22), bei Spelsberg genussvoll (26) sowie beim Stoffe-Fachhandel Driemes (69).



Workshops für Junggesellinnenabschiede

Darüber hinaus bietet die erfahrene Floristin auch noch Workshops für Junggesellinnenabschiede an, wo die Teilnehmerinnen lernen, sich Blumenkopfkränzchen zu binden. Auf Wunsch organisiert Schauerte auch einen Cocktail-Workshop auf der Burg Altena. Feiern in der Lille Villa im ersten Obergeschoss des Selve-Palais sind über sie ebenfalls buchbar. Weitere Seminare stehen derzeit an zu den Themen Muttertag und Mittsommernachtfest, welches in diesem Jahr am 24. Juni begangen wird.

Bestellungen für Gestecke und mehr nimmt Sabrina Schauerte unter der Rufnummer 0176/45881998 entgegen. Am Sonntag, 23. April, nimmt sie am Kunsthandwerkermarkt in der Lüdenscheider Schützenhalle und am Sonntag, 7. Mai, am Maimarkt in der Altenaer Innenstadt teil. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite www.blumenschauerte.de. Zudem sind „die drei Blumen“ in den sozialen Medien – Instagram sowie Facebook – präsent.