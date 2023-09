Die Bodenschätze der Lennestraße 93

Von: Ina Hornemann

Schon der Flur im Haus Köster-Emden mit dem besonderen Terrazzoboden ist eine Augenweide. Diesen und die weiteren Schätze des Hauses Lennestraße 93 präsentiert Jürgen Wagner Interessierten am Sonntag. © Hornemann

Jürgen Wagner als Leiter der Unteren Denkmalbehörde öffnet zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, von 11 bis 17 Uhr das Haus Köster-Emden an der Lennestraße 93. Es gibt die seltene Gelegenheit, einen Blick auf die innenarchitektonischen Schätze zu werfen, um deren Erhalt die Untere Denkmalbehörde der Stadt gekämpft hat. Dazu zählen der bemalte Holzdielenboden und der geschnitzte Linoleumboden, die im Saal der Volkshochschule (VHS) unter Glas und mit Beleuchtung zu sehen sind.

Altena – Das ist natürlich nicht alles, was in dem stadtprägenden Gebäude geboten wird. Als noch die Stadtgalerie dort untergebracht war, kamen die kunstvollen Stuckdecken, die Wandornamente und der Terrazzoboden im Hausflur weitaus öfter zur Geltung.

Ebenfalls im Boden des VHS-Saals konserviert worden: Ein kunstvoll gestaltetes Stück Linoleum-Fußboden. © Hornemann, Ina

„Die Galeriebeleuchtung haben wir drin gelassen, auch als die Räume nicht mehr als Ausstellungsfläche genutzt wurden. Das zahlt sich aus, denn wir bekommen demnächst wieder Kultur ins Haus: Die Abteilungen Tourismus, Kultur und die Verwaltung des Erlebnisaufzuges ziehen hier ein“, berichtet Jürgen Wagner. Jüngst sind die Mitarbeiterinnen des Jobcenters Märkischer Kreis nach Werdohl umgezogen. Im ersten Obergeschoss ist weiterhin die Volkshochschule als langjähriger Mieter ansässig. Im zweiten Stock gibt es eine privat genutzte Wohnung und darüber befindet sich noch ein Trockenboden.

Über das Haus Köster-Emden ist nicht allzu viel bekannt. 1707 steht als Jahr der Erbauung an der Fassade. 1755 ging es in den Besitz von Reidemeister Carl Wilhelm Selkinghaus über, davor wird eine Familie Wortmann als Eigentümer vermutet. 1884 wurde das Gebäude an Carl Gustav Klincke verkauft. Dessen Schwiegersohn, Paul Köster, gehörte im Ersten Weltkrieg zur Besatzung des Kreuzers Emden und durfte nach dessen Versenkung den Namen als vererbbaren Beinamen führen. Deshalb ist das Haus Lennestraße 93 heute als Haus Köster-Emden bekannt.

Als der Saal für Lehrveranstaltungen der VHS saniert wurde, trat diese Schablonenmalerei zum Vorschein. © Hornemann, Ina

Über gestalterische Tätigkeiten im Haus wurde wenig Buch geführt. „1880 wurde es neugestaltet. In diesem Zuge wurden der Terrazzoboden und die Stuckarbeiten angefertigt“, kann Jürgen Wagner verbrieft berichten. Auch das Treppenhaus wurde in dieser Zeit gestaltet.

Im Besitz der Stadt Altena ist die Immobilie seit 1975 und war jahrzehntelang eine Anlaufstelle für Kunst und Kultur. Insbesondere die Stadtgalerie lockte einst viele Besucher an. Weil auch das Außengelände Platz bot für Kunst im öffentlichen Raum, installierte man im großzügigen Privatgarten eine Skulptur, die während des Bildhauer-Symposiums der Werkstatt Altena entstanden war und setzte auf die Treppe den metallenen Denker „Goethe“ des Künstlers Peter Claassen. Beide Elemente sind bis heute beliebte Kletter- und Spielobjekte von Kindern, obwohl sie dafür nie gebaut worden sind.

Auch das Glockenspiel „Kein schöner Land“ zu Ehren des Heimatdichters Anton Wilhelm von Zuccalmaglio fand seinen Platz an der Fassade des Hauses Köster-Emden.