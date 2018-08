Ein Diamantpaar, zuhause im CVJM

Christel und Gerhard Ossenberg-Möhling feiern am Sonntag,19. August, Diamant-Hochzeit in Dahle

Altena - Im CVJM Dahle hat alles angefangen bei Christel und Gerhard Ossenberg-Möhling. Aus einem zarten Anbandeln im Jugendalter wurde eine Ehe, die mittlerweile bereits seit 60 Jahren anhält. Am Sonntag feiert das Paar Diamanthochzeit - natürlich mit Familie und Freunden im CVJM-Vereinshaus.

„Das CVJM-Vereinshaus war in doppelter Hinsicht unsere Rettung“, erinnern sich die Ossenberg-Möhlings. „Es war unsere Chance nach der Hochzeit eine eigene Wohnung zu bekommen. Dafür mussten wir uns verpflichten, nebenberuflich die Hausmeistertätigkeit zu übernehmen, aber wir hatten endlich unser eigenes Nest“, schildert das Diamant-Paar. Die jungen Leute übernahmen die Aufgabe gern, denn der CVJM, der ist und war die Zweitfamilie geblieben.

Zweitfamilie

Bis heute sind die Ossenberg-Möhlings dort im Seniorenkreis aktiv. Und selbst, als das Paar die Hausmeisterwohnung 1970 verließ, zog es nur einen Steinwurf vom Domizil des Dahler Vereins weg. Die Ehe wurde gesegnet mit den Töchtern Ute und Heike, vier Enkelkindern und einem Urenkelkind. Die Ossenberg-Möhlings teilten das gemeinsame Hobby Wandern, liebstes Reiseziel war stets Bayern. „Dieses Jahr probieren wir mal Grömitz aus“, erklären die Ehejubilare lachend. Ein Geheimnis für ihr enormes Durchhaltevermögen haben die beiden nicht: „Wir haben uns einfach immer gut verstanden. Und wenn es doch mal Krach gegeben hat, dann haben wir uns nie im Streit getrennt“, erklären die beiden Dahler. 22 Jahre schon sind sie rund um die Uhr zusammen - so lange ist Gerhard Ossenberg-Möhling schon im Ruhestand.

Renten-Koller

„Es gab keinen Renten-Koller. Wir wissen uns immer zu beschäftigen, haben uns viel zu erzählen. Das ist ein großes Glück!“ Ein Glück, das beide am Sonntag teilen möchten. Zur Diamanthochzeit gibt es einen Festgottesdienst, anschließend wird im CVJM-Vereinshaus auf 60 gute Ehejahre angestoßen mit Freunden und Familie. Den zahlreichen Glückwünschen schließt sich das AK an dieser Stelle an!