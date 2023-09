Diakonie rechnet mit immer mehr Wohnungslosen im Märkischen Kreis

Von: Markus Wilczek

Mit immer mehr Wohnungslosen rechnet die Diakonie auch im Märkischen Kreis. © Archiv

Die Wohnungslosenhilfeeinrichtungen der Diakonie Mark-Ruhr arbeiten im Märkischen Kreis, im Ennepe-Ruhr-Kreis und in der Stadt Hagen ganzjährig an der Verbesserung der Lebenssituation wohnungsloser Menschen und deren Versorgung mit Wohnraum.

Altena - „Auch in unserem Einzugsgebiet steht ein hoher Bedarf an bezahlbaren Wohnungen einem geringen Angebot gegenüber. Besonders Menschen mit komplexen sozialen Problemlagen werden zunehmend vom Wohnungsmarkt ausgeschlossen“, macht Ulf Wegmann, Fachdienstleiter der Wohnungslosenhilfe, auf die Situation in der heimischen Region aufmerksam.

Allein in der für den Märkischen Kreis zuständigen Beratungsstelle in Iserlohn wurden im vergangenen Jahr 627 Menschen betreut. In vielen Fällen belastet die schwierige Lage am Wohnungsmarkt die Ratsuchenden. Denn: Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware. „Daher sollten auch auf kommunaler Ebene neue Wege der Kooperation mit der Wohnungswirtschaft er-probt werden“, sagt Ulf Wegmann.

Prävention rückt zunehmend in den Fokus

Für die gegenwärtige Arbeit rückt in den Beratungsstellen Prävention zunehmend in den Fokus, um drohenden Wohnungsverlust abzuwenden, bevor es zu spät ist. Namentlich gemeint ist damit beispielsweise das landesweite Projekt „Endlich ein Zuhause!“, das niedrigschwellig Hilfen anbietet und bei der Vermittlung neuen Wohnraums oder dem Erhalt der eigenen Wohnung hilft. „Jede Wohnung, die erhalten werden kann, verhindert eine teure Unterbringung durch die Kommunen und die mühsame Suche nach neuem, geeignetem Wohnraum“, sagt Heike Orth von der Wohnungslosenhilfe.

Dringendste Forderung der Wohnungslosenhilfe bleibt jedoch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle am Wohnungsmarkt benachteiligten Menschen. Die Wohnungslosenhilfeeinrichtungen der Diakonie Mark-Ruhr begrüßen daher den im Koalitionsvertrag der Bundesregierung formulierten Nationalen Aktionsplan zur Überwindung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Dessen Ziel ist es, Wohnungsnot bis 2030 zu beenden.

Wachsende Inflation und steigende Kosten

Besondere Risiken sehen die Mitarbeiter der Beratungsstellen der Wohnungslosenhilfe der Diakonie Mark-Ruhr zudem in einer wachsenden Inflation und in steigenden Energie- sowie Lebenshaltungskosten. „Immer mehr Menschen droht Einkommensarmut, weshalb ihnen die Zahlung ihrer Miete zunehmend schwerer fällt. Prognostisch wird sich die Zahl von Personen in Wohnungsnot in den fünf Einrichtungen der Diakonie erhöhen. Folglich werden sich immer mehr Menschen an die Beratungsstellen wenden“, so Christine Wienstroth von der Wohnungslosenhilfe.