Nach den Sommerferien: Deutschland-Tickets für Schüler in Altena

Von: Jona Wiechowski

Die Schülerinnen und Schüler, die bisher auch ein Schülerticket bekommen haben, sollen zum neuen Schuljahr das Deutschland-Ticket bekommen. © DPA

Alle Schülerinnen und Schüler, die bisher Anspruch auf ein Schülerticket in welcher Form auch immer hatten, sollen zum neuen Schuljahr nach den Sommerferien das Deutschland-Ticket bekommen.

Altena – Die Märkische Verkehrsgesellschaft setze alles daran, dass das auch rechtzeitig funktioniert, erklärte Stadtkämmerer Stefan Kemper am Tag nach der jüngsten Ratssitzung. Mit dem D-Ticket können die Schüler dann theoretisch deutschlandweit fahren – und sind weder an die Fahrt zwischen Zuhause und Schule gebunden, noch an die Schultage. Auch in den Ferien gilt freie Fahrt.

Neben dem Beschluss, den anspruchsberechtigten Schülern der Schulen in städtischer Trägerschaft, ein Deutschland-Ticket zu geben, wurde in der Sitzung auch ein Vorratsbeschluss gefasst: Der sieht vor, dass alle Schüler, die zwar keinen Anspruch auf ein Schülerticket (beziehungsweise dann das Deutschland-Ticket) haben, aber trotzdem eines haben wollen, dieses zum Preis von 29 Euro – heißt: 20 Euro günstiger – bekommen sollen. Noch sei allerdings unklar, wie das technisch umsetzbar ist, auch vor dem Hintergrund, dass das Land dieses mitfinanziert, so Kemper. Klar ist auf jeden Fall: Keinesfalls werde das zum neuen Schuljahr gelingen, vielleicht zum Jahreswechsel; sicher sei aber auch das noch nicht. Sobald die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) jedoch in der Lage sei, das Ticket auszuhändigen, werde das auch für die Schüler an Schulen der Stadt Altena möglich sein. Dafür sprach sich bei der Ratssitzung auch Bürgermeister Uwe Kober (CDU) aus.

In Sachen Deutschland-Ticket für Schüler ist noch jede Menge Bewegung drin. Das geht aus der Beratungsvorlage zu dem Tagesordnungspunkt vor. Explizit darauf hingewiesen wird darin auch, dass etwa für die Schülertickets für 29 Euro für alle Schüler, die nicht anspruchsberechtigt sind, Mehrkosten vom Land übernommen werden. Sichergestellt ist diese Förderung demnach aber nur für das kommende Schuljahr. „Kritisch zu sehen ist weiterhin, ob der Ticketpreis mittelfristig bei 49 Euro verbleiben wird und wer dann eventuelle Mehrkosten übernimmt“, heißt es. Und weiter: „Der Städte- und Gemeindebund NRW hat deshalb darauf hingewiesen, dass sich, wenn sich Bund und Land möglicherweise nicht zu einer (vollständigen) Übernahme bereitfinden würden, die Schulträgerkommunen dann vor eine unangenehme Entscheidung gestellt werden könnten.“ Demnach müssten entweder die einmal zur Verfügung gestellten Leistungen eingeschränkt oder aber Mehrkosten durch die Kommune anteilig übernommen werden

In der vergangenen Woche hatte sich bereits der Märkische Kreis als Schulträger verpflichtet, anspruchsberechtigten Schülern die Fahrtkosten zu den in seiner Trägerschaft stehenden Schulen zu erstatten. Bisher war es auch hier der Fall, dass der Kreis dafür bei der MVG Schulwegmonatstickets gekauft hat, die nur an Schultagen und nur für die Fahrt zwischen Wohnanschrift und Schule gültig sind.