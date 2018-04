Die Kunst des Schreibens

Papierschöpfen und mit Federn schreiben

+ © Ludwig Zunächst wird das Papier aus dem Wasser-Pulpe-Gemisch abgeschöpft, ... © Ludwig

Altena - Ein Stück Papier nehmen, auf den Kugelschreiber drücken und loslegen – oder besser noch: Auf Tablet, Handy und Co. mit dem Finger munter drauf los tippen. Dass es nicht immer so einfach war mit dem Schreiben, konnten acht Kinder in einem Workshop im Drahtmuseum lernen.