Deutsch-weißrussisches Theaterprojekt

Altena - Nicht nur die Demokratie trieb in der vergangenen Woche die Pinsker Gäste um. Auch der kulturelle Austausch sollte nicht zu kurz kommen, weshalb sich die Schüler des Gymnasiums, die angehenden Lehrer des pädagogischen Kollegs und die Mitglieder der Gruppe „Pinsk spricht Deutsch“ an ihrem letzten Tag in Altena mit dem Thema Theater befassten.

Insbesondere in der Lehrerausbildung am pädagogischen Kolleg spielt das Theater eine große Rolle, berichteten die Lehrer in Ausbildung ihren Zuhörern im evangelischen Gemeindehaus Evingsen. Videoaufzeichnungen großer Aufführungen wurden vorgeführt und mit einem typischen Puppentheater auch eine kleine Live-Vorführung inszeniert. Die witzige Fabel von dem Hefeklößchen, das sich all seinen tierischen Fressfeinden entzieht, ist eigentlich für kleine Kinder gedacht, fand aber auch beim erwachsenen Publikum guten Anklang.

+ Ein Puppenspiel mit einem Kloß (l.) führten die angehenden Lehrer des pädagogischen Kollegs Pinsk in Evingsen auf. © Hornemann

Zuvor hatten die Pädagogikstudenten eine historische Exkursion in die vielfältigen Formen der weißrussischen Theaterwelt unternommen: „Von Batleika bis Perphomans“ war der Vortrag über prächtige Spielhäuser im belarussischen Raum überschrieben. Gezeigt wird dort alles vom Schwank bis zur Hochliteratur. „Und natürlich auch Ballett, allen Stücken voran der Nussknacker!“

Pinsk spricht deutsch

Die Gymnasiasten und Mitglieder der Gruppe „Pinsk spricht Deutsch“ luden anschließend zu einem Theaterworkshop ein. Betonung, Wahrnehmung und Darstellung rundeten die gelungene Begegnung in Altena ab. „Astrein!“ - mehr braucht Hans-Gerd Mosch nicht zu sagen, um die Woche mit den 20 Besuchern aus der Partnerstadt zu beschreiben. Untergebracht waren die Gäste in bewährten und auch neuen Gastfamilien.

Freude aneinander

„Das hat super geklappt, es hatten alle viel Freude aneinander!“ Die Ausflüge nach Münster und Dortmund, wo Astronomische Uhr und Dom, die Ausstellung zum Westfälischen Frieden und die Steinwache besichtigt wurden, hätten super Anklang gefunden. „Wir hatten auch super Führungen und die weißrussischen Gäste hingen den Fachleuten richtig an den Lippen!“ schildert Mosch das Programm, das unter das Thema Demokratie gestellt worden war.

+ Jung und Alt hatten viel Spaß an der Darbietung im evangelischen Gemeindehaus. Auch die Geschichte der Kunstform Theater wurde von den Gästen aus Weißrussland beleuchtet. © Hornemann

Richtig schön fand die deutschsprachige Delegation dann auch am Samstag den Ausflug zum Kinderschützenfest in Evingsen. „Der Verein hatte uns eingeladen und ordentlich Kaffee, Kuchen, Grillgut und Kaltgetränke für die Pinsker spendiert. Die fanden es ganz toll zu erleben, wie schön die Generationen hier im Dorf miteinander feiern. Schützenfeste sind keine Brauchtumsfeste im belarussischen Raum, das kennt man dort nicht“, so Mosch.

Impressionen

Entsprechend viele schöne Impressionen packte die Delegation mit ein, als am Sonntagabend die Heimreise angetreten wurde. Vom 20. bis 27. Oktober ist ein Altenaer Gegenbesuch geplant. Wer mitfliegen möchte, kann sich bereits jetzt bei der Vorsitzenden des Partnerschaftsfördervereins, Angelika Mosch, melden.