Pappbootrennen bei Vox

Für „Detlef und Panagiota spielen verrückt“ wurde auch in Altena gedreht

+ © Spitz Vollen Einsatz zeigten Kameramann und Tontechniker am ersten Drehtag: Am ACV-Bootshaus standen sie stundenlang im Wasser, um die kanusportliche Grundausbildung von Detlef Steves und Panagiota Petridou zu dokumentieren. © Spitz

Altena - Am Sonntag um 18.15 Uhr geht es beim Fernsehsender Vox um das Pappbootrennen, das der Altenaer Canu-Verein am 30. September durchführte und an dem auch Panagiota Petridou und Detlef Steves teilnahmen. Die beiden Fernsehstars sind Protagonisten des Formates „Detlef und Panagiota spielen verrückt“. Dabei müssen die beiden zum Beispiel bei den Deutschen Meisterschaften im „Kaninhop“ zeigen, dass ihr Kaninchen den Parcours am schnellsten meistert und ins Ziel einhoppelt. Sie nehmen aber auch an Wettkämpfen wie dem Ochsenrennen, einer „Wattolümpiade“ und Eierlauf teil.