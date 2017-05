Detlef Köpke: Lokalpolitiker mit Leib und Seele

+ © Klötzer Detlef Köpke, Landtagskandidat für die FDP. © Klötzer

Altena - Die Talsohle der FDP scheint durchschritten zu sein. Zeit also, für eine Neuauflage der schwarz-gelben Koalition in Düsseldorf, findet Detlef Köpke. Der 65-jährige Iserlohner tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 121 für die Freien Demokraten an.