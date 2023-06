Der Glücksreif für die Glücksreifen

Claudia Grabowski mit Hula-Hoop und ihrem neuen Buch. Sie hatte viel Freude am Aussuchen der Motive und wünscht sie auch ihren Lesern. © privat

Claudia Grabowskis neues Buch macht einfach nur fröhlich: „immer im Kreis“ zeigt historische Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Menschen, die sich am Hula-Hoop-Reifen versuchen. Mal ganz professionell, mal stümperhaft und in jedem Fall unterhaltsam. „Ich hoffe, dass die Leser genau so viel Freude daran haben, wie ich bei der Auswahl der Motive“, erklärt die Altenaerin, die jetzt in Bremen lebt, arbeitet und dort kreativ ist.

Altena –So, wie der Vorgänger-Bildband „Frauen, die schaukeln“ ist auch „immer im Kreis“ eine Sammlung aus einer Sammlung. Claudia Grabowski, ein Altenaer Kind, geht seit 20 Jahren auf Floh- und Trödelmärkten stöbern – immer auf der Suche nach interessanten Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen zeigen.

Die Sammlung ist mittlerweile gewaltig groß geworden und dokumentiert besonders schön die „vernacular photography“, die im vergangenen Jahrhundert die Privathaushalte erreichte: Jene Alltags-Amateur-Fotografie, deren Ergebnisse sich bis heute noch in zahlreichen Privathaushalten befinden.

„Es gibt aber erstaunlich viele Menschen, die jene Fotografien nicht mehr haben wollen“, weiß Claudia Grabowski durch ihre zahlreichen Streifzüge über nationale und internationale Trödelmärkte. Unzählige Kisten, Alben oder Schubladen hat sie durchstöbert. „Manche Verkäufer haben überhaupt keinen Bezug zu den Menschen auf den Bildern, weil sie sie selbst bei Haushaltsauflösungen erstanden haben. Andere können einfach nicht mehr identifizieren, wer von den Verwandten darauf zu sehen ist. Deshalb geraten solche Bilder auch in Privatverkäufe.“

Für Claudia Grabowski zählt das interessante Motiv. Schon das Titelbild von „immer im Kreis“ steht selbsterklärend für die Faszination, die jene alten Aufnahmen in ihr auslösen: Da rollt der Hula-Hoop-Reifen um die Hüfte eines nicht mehr ganz so jungen Mannes, während er die Arme hochreißt und dabei eine Zigarre pafft.

Dass die Kunst des Hula-Hoop ein durchaus komplexer Bewegungsablauf ist, beschreibt Claudia Grabowski in ihrem Begleittext zu den Aufnahmen. Der Reif dient den Protagonisten im Buch nicht nur als Sportgerät, sondern auch als Accessoire für Fotostudioaufnahmen. Er wird von kostümierten Erwachsenen genutzt, wie auch von kleinen Kindern als reines Spielgerät. Gehalten hat sich der Reifen bis heute, es gibt moderne Dance-Disziplinen, Wettbewerbe und Rekorde.

„Die neuen Aufnahmen sind für mich aber untinteressant“, berichtet Claudia Grabowski. Ihre Liebe gilt den Zeitdokumenten. Jedes neu eingekaufte Bild wird von ihr gescannt und digital archiviert. Besondere Papierabzüge bekommen einen Ehrenplatz an den heimischen Wänden. Sie sind auch Inspirationsquelle für Grabowskis eigene Foto-Projekte. Die ausgebildete Videojournalistin hat selbst ein Faible für die „vernacular photography“, setzt das Alltägliche und Zurückgelassene auf ihre eigene Art faszinierend in Szene und zeigt ausgewählte Perlen auf ihrer Homepage www.claudiagrabowski.de.

Aus ihrem eigenen, selbsterstellten Fundus, wird wohl das nächste Buchprojekt entstehen. „Natürlich gäbe es bestimmt noch Sammlungen in der Sammlung“, erklärt sie lachend. „Jetzt aber finde ich es auch mal ganz reizvoll, meine eigenen Fotos zu veröffentlichen.“ Bis dahin lässt sie sich noch öfter in Altena blicken. „Einmal im Monat geht es in die alte Heimat. Familie, Freunde und Herz sind doch noch hier!“