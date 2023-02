Erdgasumstellung läuft in Altena auf Hochtouren: Appell an die Kunden

Von: Carla Witt

Weisen auf die Bedeutung der gelben Aufkleber auf den Gasgeräten hin: Hans-Joachim Meese, Projektleiter für die Marktraumumstellung bei Enervie vernetzt, Dietmar Nörthemann (Envervie vernetzt), Mikhail Tabatchnikov, Projektmanagement Erdgasumstellung bei der Enervie Service GmbH, und Stefan Mali vom Gatter 3 Technik. © witt

Der Appell ist eindringlich: „Gaskunden, die jetzt noch keinen gelben Aufkleber an ihrem Gasgerät haben, sollten so schnell wie möglich einen Termin im Erdgasbüro von Enervie Vernetzt vereinbaren“, unterstreicht Hans-Joachim Meese, Projektleiter für die Marktraumumstellung bei Enervie vernetzt. Ab dem 25. April soll in Altena H-Gas statt wie bisher L-Gas durch das Netz fließen. Nur angepasste Gasgeräte dürfen dann noch weiter betrieben werden.

Altena – Die Anpassungsarbeiten bei den Kunden haben begonnen. „Etwa 6000 Gasgeräte werden in Altena betrieben und jedes Gerät muss von den Monteuren vor der Umstellung geprüft werden“, sagt Meese. „Für die Kunden sind diese Anpassungsarbeiten kostenfrei.“ Ausgeführt werden sie durch die Mitarbeiter des Unternehmns Gatter 3 Technik.

Jeder Kunde erhalte ein Einwurfeinschreiben, in dem der Besuch des Gatter-3-Monteurs zu einem bestimmten Termin angekündigt werde. Erfolgt keine Rückmeldung, geht man bei Enervie Vernetzt davon aus, dass dieser Termin – er liegt innerhalb einer dreistündigen Zeitspanne – auch Bestand hat und der Kunde natürlich auch zuhause ist. Doch leider funktioniere das nicht in allen Fällen, berichtet Meese. „Manchmal treffen die Monteure niemanden an.“ So gehe kostbare Arbeitszeit verloren, in der andere Geräte überprüft werden könnten.

Termin solle unbedingt eingehalten werden

Bis zu zehn Geräte könne ein Monteur täglich umstellen – „aber nur, wenn die Kunden mitmachen“. Deshalb appelliert Meese an alle Gaskunden: „Bitte halten Sie den Termin unbedingt ein oder vereinbaren Sie so schnell wie möglich einen neuen Termin.“ In der Regel sei die Datenerhebung des Geräts innerhalb von etwa 30 Minuten erledigt.

Nach drei erfolglosen Monteur-Besuchen finde der Gaskunde eine Sperrankündigung an der Haus- oder Wohnungstür vor. Wer dann nicht schnell reagiert, muss mit einer Sperrung seines Gasanschlusses und mit der Demontage des Zählers rechnen. Im schlimmsten Fall bleiben die Wohnräume oder das Wasser dann demnächst kalt. Und nicht nur das: Die Installationskosten, die entstehen, damit das Gasgerät anschließend wieder betrieben werden kann, muss der Kunde selbst bezahlen.

Zurück zum eingangs erwähnten gelben Aufkleber: Dieser sei der Beleg dafür, dass das alle erforderlichen Daten zum Gerät vorliegen – und es demnächst mit H-Gas betrieben werden könne. Muss ein bereits geprüftes Gerät ausgetauscht werden, sollten Gaskunden den Versorger informieren: „Wenn ein bereits geprüftes Gerät vor der Umstellung getauscht wird, müssen wir das erfahren“, unterstreicht Meese. Auch in einem solchen Fall gelte: Ist kein Aufkleber vorhanden, ist die Terminvereinbarung mit Enervie Vernetzt ein Muss.

Damit die Umstellung der Geräte möglichst reibungslos verläuft, bittet Mikhail Tabatchnikov vom Projektmanagement Erdgasumstellung der Enervie Service GmbH die Kunden zudem darum, fällige Wartungsarbeiten am Gasgerät möglichst vor dem Besuch des Gatter-3-Monteurs durchführen zu lassen. „Das wäre für uns sehr hilfreich.“ Denn sei ein Gerät lange Zeit nicht gewartet worden, könne es aus diesem Grund Probleme bei der Umstellung geben. „Zum Beispiel durch Staub in der Leitung.“

Stellen die Monteure während der Datenerhebung oder der folgenden Anpassung einen Mangel am Gasgerät fest, sei der Eigentümer des Geräts für die Beseitigung verantwortlich. Denn: Zur Sicherheit aller Netzkunden dürfen nur mängelfreie Gasgeräte betrieben werden.

Terminabssprache

Das Projektteam für die Erdgasumstellung ist zwecks Terminabsprache unter der kostenfreien Hotline 08 00 / 1 23 99 50 oder per E-Mail an erdgasumstellung@enervie-vernetzt.de erreichbar. Weitere Informationen zur Umstellung von L- auf H-Gas sind im Internet unter www.envervie-vernetzt.de (Rubrik Erdgas) zu finden.

Hintergrund zur Erdgasumstellung von L- auf H-Gas in Altena Bis zum Jahr 2030 soll im Nordwesten und Westen Deutschlands die Erdgasversorgung von L-Gas schrittweise auf H-Gas umgestellt werden. Grund für die Erdgasumstellung seien das hohe Erdbebenrisiko im Erdgasfeld bei Groningen und auslaufende Lieferverträge mit den Niederlanden. Die Kosten der Gasumstellung werden auf alle Gaskunden in Deutschland umgelegt. Wann in welcher Region umgestellt wird, gibt der mit der Bundesnetzagentur abgestimmte Netzentwicklungsplan „Gas“ vor. Im Altenaer Stadtgebiet ist der Schalttermin auf den 25. April 2023 terminiert. Bis dahin müssen etwa 6000 Gasgeräte an etwa 4000 Zählpunkten umgestellt werden. Bei zehn Prozent der Gaskunden will Enervie Vernetzt nach der Umstellung der Geräte Qualitätskontrollen durchführen. Im Netzgebiet der Enervie Vernetzt sind etwa 47 000 Haushalte von der Gasumstellung betroffen, informiert das Unternehmen. Je nach Schalttermin soll spätestens ab Ende Juli dieses Jahres nur noch H-Gas durch das Gasnetz fließen. Enervie Vernetzt muss für die neue Gasqualität alle gasbetriebenen Heizungen Thermen, Herde und Produktionsanlagen auf H-Gas anpassen, denn H-Gas hat einen höheren Methangehalt und somit einen höheren Brennwert als L-Gas. Als lokaler Netzbetreiber ist Enervie Vernetzt für die Erdgasumstellung verantwortlich. Ist ein Gerät nicht angepasst, muss der Netzbetreiber den Anschluss aus Sicherheitsgründen sperren.