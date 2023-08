Der CVJM Dahle saniert nachhaltig

Von: Ina Hornemann

Susanne Garthe im Treppenhaus des CVJM Dahle. „Der Anstrich war dringend nötig und wir haben uns für die Farben entschieden, die im CVJM-Logo drin sind“, erklärt die Hauswartin. Zu tun gibt es immer viel dort und ohne Eigenleistung wäre das Haus kaum zu halten. © Hornemann

Es ist ein Herzstück des Dahler Gemeindelebens, das CVJM-Haus unweit der reformierten Kirche. Fast täglich finden dort Gruppenstunden statt, die Kirchengemeinde nutzt es rege und auch manche Familienfeier hat in dem Bau stattgefunden. Jetzt ist Zeit zum Modernisieren, der CVJM setzt auf Nachhaltigkeit.

Altena –Andere hätten einen großen Vorhang gekauft, aber der CVJM hat sich erstmal schlau gemacht, ob noch was zu retten ist bei den schwergängig gewordenen Harmonika-Türen, die den großen Saal im Erdgeschoss zu drei einzelnen Raumeinheiten abteilen. „Tatsächlich haben wir die Firma Dämon noch ausfindig machen und die Original-Rollen dort nachkaufen können“, berichten Hauswartin Susanne Garthe und ihr Mann Frank. Handwerklich versierte CVJM-Mitglieder haben sich dann an den Ausbau der schweren Schiebetüren mit all ihren Gelenken gewagt und die Rollen installiert. „Die Türen an sich sind zwar schon Jahrzehnte alt, aber im Grunde unverwüstlich“, beschreibt Susanne Garthe. „Solche Modelle würden wir vermutlich auch nie wieder in einem bezahlbaren Rahmen bekommen.“

Für die alten Harmonika-Türen konnten neue Rollen bei der Originalfirma aufgetrieben werden. © Hornemann, Ina

Auch die Garderobenständer im Flur haben ein langes Leben hinter sich, tun aber immer noch ihre Dienste. Ihnen wurden neue Füße gegönnt und die schwarze Lackfarbe fügt sich sehr elegant in das vom Malerbetrieb Gerdes neu gestrichene Treppenhaus in den Farben, die auch das CVJM-Logo in sich trägt. Während Susanne Garthe durchs Haus führt, steht im Untergeschoss Ehemann Frank auf der Leiter und bringt eine neue LED-Lampe an der Decke an. „Jetzt wird noch der neue Bewegungsmelder am Eingangsbereich angeschlossen und dann haben wir alle düsteren Ecken beseitigt“, schildert die Hauswartin.

Mit Hilfe von Leader-Fördermitteln hat der Verein in den vergangenen Jahren ein ebenes Pflaster am Haus verlegen und behindertengerechte Toiletten einbauen können. Das Haus ist mittlerweile ans schnelle Internet angeschlossen, allerdings gibt es eine Kindersicherung, damit junge Gäste nicht jede Seite aufrufen können. Kinder und Senioren bilden die stärksten Gruppen, die das Haus regelmäßig nutzen. Rund 500 Quadratmeter Nutzfläche hat es und es ist eines der größten Häuser, das von einer Ortsgruppe unterhalten wird.

Frank Garthe installiert neue LED-Lampen. Dunkle Ecken im Treppenhaus gibt es nicht mehr. © Hornemann, Ina

„Wir könnten es nicht halten, wenn wir nicht so viel Eigenleistung reinstecken würden. Und ohne unterstützende Mitglieder von außerhalb, die längst aus Dahle weggezogen sind, ginge es auch nicht“, erklärt Susanne Garthe. Entsprechend wichtig zum Erhalt sind Vermietungen geworden für Familienfeiern oder Tagungen. Mobiliar, Geschirr, Tassen, Kaffeekannen und Besteck sind in großen Mengen vorhanden und eine Küche zur Vorbereitung von Speisen und Getränken gibt es auch.

Genutzt wird natürlich viel davon am Wochenende, wenn die Dahler Kirchengemeinde ihr Fest feiert. „Das Haus ist auch der Anlaufpunkt bei einem Wetter-Reinfall“, erklärt Susanne Garthe. Sie verantwortet die Veranstaltungsstätte schon seit 25 Jahren als Vorstandsmitglied.