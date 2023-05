Den ganzen Nachmittag Leben in der Innenstadt

Von: Volker Heyn

Teilen

Die Coconut Sunshine Band mit ihrem Steeldrum-Sound zog auch bei leichtem Regen durch die Stadt. © Heyn

Altena – Melanie Spelsberg, Kai Finkernagel und Sabine San Jose vom Altenaer Stadtmarketing-Verein waren zufrieden: „Es war den ganzen Nachmittag über Leben in der Innenstadt.“ Das erklärte Ziel der Maimarkt-Veranstaltung, mehr Menschen als sonst in die Stadt zu bringen, war damit auf jeden Fall erreicht.

Frust machte sich breit, als zu Beginn des verkaufsoffenen Sonntags um 13 Uhr ein schwerer Schauer über Altena niedergegangen war. Zu dem Zeitpunkt war die Brücke bereits gesprengt, die Lokale mit ihren TV-Übertragungen waren gut gefüllt gewesen. Doch auch trotz des immer wieder einsetzenden leichten Regens ließen sich die Besucher nicht abschrecken, mal wieder ihre Innenstadt zu besuchen.

Die Bäng Bäng Band nutzte einen Hauseingang als Bühne, gegenüber bei Lazo wurde getanzt. © Heyn

So war ein beständiges Kommen und Gehen in den Geschäften, an den Verkaufs- und Verpflegungsständen vor den Geschäften, den zusätzlichen Angeboten in Zelten und Pavillons sowie an Hüpfburg und Kinderkarussell zu beobachten. Manch einer war wirklich positiv überrascht davon, was der Altenaer Einzelhandel doch so alles zu bieten hat.