Kunst auf der Ladefläche: Truck-Theaterprojekt kommt am 16. Juli nach Altena

Katrin Melissa Schuh, Maria Odoevskaya und Julia Kerrin Wiemer in der Inszenierung „Der Drache“. Das Stück wird am 16. Juli auf der Ladefläche eines kleinen Lkw in der Bismarckstraße aufgeführt. © Dreseler

„Der Drache“ kommt zur Bismarckstraße: Am 16. Juli ist um 19 Uhr das zweite Truck-Theaterprojekt unter der Leitung von David Penndorf zu Gast. Im Sommer 2023 tourt die Theaterwerkstatt des Bruchwerk-Theaters aus dem benachbarten Siegen durch Südwestfalen und zeigt die Inszenierung. Das Besondere daran: Gespielt wird open air auf der Ladefläche eines 7,5-Tonners. An jenem Sonntag sind die Schauspieler mit ihrer Parabel zu Gast auf der Parkpalette Bismarckstraße.

Altena – „Willkommen in unserer friedlichen Stadt, wo jeder seine Pflichten erfüllt und man dem Drachen jährlich eine Jungfrau opfert. Aber dann kommt dieser Lanzelot – ein ,Held’. Bereit, für das Gute zu kämpfen, das Schweigen der Masse zu brechen und so weiter. Er fordert den Drachen zum Kampf heraus, unser Wundertierchen! Das kann doch nicht wahr sein“ – so charakterisieren die Schauspieler ihre Inszenierung. Und sie stellen Fragen: Wer oder was ist der Drache? Ist er überhaupt real oder nur die Erfindung einer Obrigkeit? „Der Drache“ ist eine märchenhafte Parabel, die mit viel Charme daran erinnert, sich nicht in passiver Hoffnungslosigkeit zu ergeben. Projektleitung und Regie liegen in den Händen von David Penndorf.

Das Bruchwerk-Theater selbst ruht auf zwei Säulen: In der Schauspiel-Sparte werden Eigenproduktionen von professionellen Theaterschaffenden entwickelt. In der Werkstatt-Sparte entwickeln theaterbegeisterte Amateure eigene Produktionen und Projekte. Zu dem umfangreichen künstlerischen Theaterprogramm gehört auch das Truck-Theater mit der Aufführung in Altena. Standardtickets können für 15 Euro beim Kulturring Altena erworben werden. Kulturring-Mitglieder zahlen 12 Euro. Kinder bis 18 Jahre haben freien Eintritt.