Defibrillator für die Sportanlage Breitenhagen

Altena - Im Falle eines Falles muss es schnell gehen. Thema: Herzstillstand. Ohne Defibrillator verrinnen bis zum Eintreffen der Retter oft wertvolle Minuten.

Jens-Peter Fischer hat die Standorte für Defibrillatoren im Kopf: Im Feuerwehrgerätehaus Rosmart, in der Gaststätte Spelsberg auf dem Großendrescheid, in der ehemaligen Hauptschule Rahmede und jetzt auch in der Sportanlage Breitenhagen ist jeweils eines dieser lebensrettenden Geräte installiert. Das für den TV Städtisch Rahmede hat er am Donnerstag persönlich übergeben. Solche Sachspenden sind dem Rosmarter Unternehmer und Feuerwehrmann eine Herzensangelegenheit.

Feuerwehrgerätehaus

Auch für das Feuerwehrgerätehaus in seinem Ortsteil hat er bereits einen Defi gesponsert. „Weil sie leicht zugänglich und auch selbsterklärend sind“, erklärt der Unterstützer des Sportvereins TV Städtisch Rahmede. Die Geräte können bei Herznotfällen jeglicher Art eingesetzt werden und sind selbsterklärend: Sobald der Defibrillator zum Einsatz kommt, spricht er mit dem Nutzer. Weil Herzfrequenzen ausgelesen werden, wird auch kein Strom-Impuls ausgelöst, wenn es nicht nötig ist. „Es muss also niemand Angst haben, etwas falsch zu machen“, so Fischer.