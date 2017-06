Deckel gegen Polio: Weitere Sammelstellen in Altena

Altena - 350.000 Kunststoffdeckel haben die Altenaer seit Herbst 2015 gesammelt – und damit bereits etwa 700 Kindern weltweit eine Impfung gegen Polio, Kinderlähmung, ermöglicht.

Seit Donnerstag gibt es für diese dauerhafte Sammelaktion des Rotary-Clubs einen weiteren Standort. Im Eingangsbereich der Stadtbücherei steht eine Tonne bereit, in der die Schraubverschlüsse von Trinkflaschen und Tetrapacks während der Öffnungszeiten gesammelt werden.

„Damit wird die Aktion nun auch stadtzentraler ermöglicht“, sagte Stefan Kemper, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Bislang gab es die Tonnen nur an den Schulstandorten im Stadtgebiet. Seit Kurzem steht außerdem eine in der Geschäftsstelle der Westfälischen Provinzial am Bahnhof.

Auf diese Weise sollen noch mehr Leute für die Aktion erreicht werden. Bereits durch den Verkauf von 500 Deckeln könnte eine Impfdosis finanziert werden.

Übrigens: Die Abgabe von Pfandflaschen ist auch ohne den Kunststoffverschluss kein Problem. „Dieses globale Projekt hilft dabei, Kinderlähmung zu bekämpfen“, sagte Melchior Ossenberg-Engels, Mitglied des Rotary-Clubs. Vor allem in Zeiten der Globalisierung sei es wichtig, die Krankheit weltweit anzugehen.