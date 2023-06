Senioren können wieder zurück: Lang ersehnte Umzug ins vertraute Heim steht an

Von: Ina Hornemann

Petra Winkler auf der Sonnenterrasse des Ellen-Scheuner-Hauses, wo im Sommer auch öfter mal der Grill angeheizt wird. Im Hintergrund die Wohnungen der benachbarten Baugesellschaftsmieter. „Wir bekommen unsere gewohnte Nachbarschaft wieder!“, freut sich die Einrichtungsleiterin. © Hornemann

Mit den Handwerkern im Ellen-Scheuner-Haus ist Einrichtungsleiterin Petra Winkler schon bis ins Private vertraut. Kein Wunder: Zwei Jahre lang haben dort Vertreter sämtlicher Gewerke, die ein großes Wohnhaus benötigt, täglich Einzug gehalten. Mittlerweile können sogar schon die fleißigen Reinigungsfeen ihre Arbeit tun. Denn am Montag und Dienstag steht der lang ersehnte Rückzug in die vertraute Heimat für die Bewohner an.

Altena – Die Vorfreude im ehemaligen St. Vinzenz-Krankenhaus ist spürbar. „Wir hatten zwei Jahre lang ein gutes Übergangszuhause da. Aber die Bewohnerinnen und Bewohner, die früher im Ellen-Scheuner-Haus gelebt haben, sehnen sich schon wieder dort hin. Die Innenstadtnähe hat vielen gefehlt. Von der Bornstraße ist man nicht mal eben zu Fuß vor die Tür gegangen, um zu bummeln oder Bekannte zu treffen.“

Diese Hürde war ohne Fahrdienst kaum zu nehmen während der Übergangszeit. Doch wo geht die Reise hin am Montag? „In vier Doppelzimmer und 49 Einzelzimmer“, erklärt Petra Winkler. Damit verkleinert sich die Bewohneranzahl von einst 100 auf 73. Um den betriebswirtschaftlich sinnvollen Umbau hat sich die evangelische Perthes-Stiftung in Münster gekümmert. Vor Ort hat Petra Winkler den Umbau intensiv begleitet.

Aktuell ist sie noch ein Bettenlager, aber die kleine Cafeteria im Haupteingangsbereich wird mit neuem, mintgrün-türkisem Mobiliar wieder eröffnet. © Hornemann, Ina

„Es ist schön geworden. Deutlich übersichtlicher und vor allem viel heller“, zeigt sie sich begeistert. Noch ist der unverzichtbare Personenaufzug mit Holz ausgekleidet – eine Geste der Rücksicht seitens der Handwerker, die das Gerät als Lastenfahrstuhl umfunktionieren mussten. Wenn Bewohner und Personal ihn nutzen und die Arbeiten abgeschlossen sind, werden keine Kratzer oder Verschmutzungen hinterlassen sein. Die Zimmer und Wohnbereiche sind nicht nur umgebaut, sondern auch aufgefrischt: Neue Bodenbeläge, Schränke und Vorhänge sind installiert worden. Außentoiletten gibt es jetzt nicht mehr.

Jeder Bewohner wird innerhalb seines Zimmers die Dusche und Toilette aufsuchen können. Dort sind farblich unterschiedliche Fliesen verlegt worden. „Ganz bewusst. Farben und Kontraste sind wichtige Orientierungshilfen im Alter. Wir arbeiten auch beim Essgeschirr mit solchen Abgrenzungen“, erklärt Petra Winkler. Drei neue Küchenzeilen wurden angeschafft. Zwei gut erhaltene sind in den Wohnküchen wieder installiert worden.

„Das sind sehr wichtige Bereiche für die Bewohner. Da wird nicht nur gespeist, sondern auch geklönt und gespielt. Auch Kunst und Kultur findet mittlerweile vermehrt in den kleineren Einheiten statt und nicht mehr so geballt im großen Speisesaal. Das ist der Tatsache geschuldet, dass nicht mehr alle so mobil sind.“

Die Reinigungsfeen sehen mittlerweile auch Land und nicht mehr nur Baustaub. Montag ist alles blitzblank. © Hornemann, Ina

Pro Wohnbereich – fünf sind es an der Zahl – sind 14 bis 16 Menschen untergebracht, die dort nicht nur gepflegt und versorgt werden, sondern das Leben teilen. „Mit Freundschaften, Hobbys, Unternehmungen und auch mal Streit“, berichtet Petra Winkler. Bedauerlich ist, dass nicht jeder, der dem Umzug entgegen gefiebert hatte, ihn auch noch erleben konnte. „Wir haben auch Sterbefälle gehabt in der Zwischenzeit und Neuaufnahmen, die das alte Haus gar nicht gekannt haben und jetzt erst kennen lernen.“

Die Wohnküchen sind ein elementarer Bestandteil der Wohnbereiche. Hier findet das Leben der Bewohner statt. © Hornemann, Ina

Wohnlich ist es allemal geworden, mit Leben muss es durch Bewohner und Personal gefüllt werden. Der Umzug erfolgt am Montag und Dienstag in zwei Gruppen. Was noch fehlt beim Einzug ist die Großküche im Erdgeschoss. „Wir werden bis zu deren Fertigstellung das warme Essen weiterhin aus Meinerzhagen beziehen. Und dann kochen wir auch wieder selbst und werden zu den Mahleiten bestimmt auch unsere Nachbarn wieder sehen“, vermutet Petra Winkler stark.

Denn zum Mittagessen im Scheuner-Haus sind viele Innenstadtbewohner gerne gegangen. „Es wird viel Wiedersehensfreude geben. Da bin ich mir sicher!“

Alle Bäder sind nun in die Bewohnerzimmer integriert. © Hornemann, Ina