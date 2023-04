Brücke fürs Naturfreundehaus: Bald barrierefreier Zugang zu Zimmern

Von: Michael Koll

Etwa fünf Meter lang ist die Brücke, die künftig einen direkten Zugang zu den Fremdenzimmern im Evingser Naturfreundehaus ermöglichen soll. © Koll

Passenderweise war das Naturfreundehaus Evingsen am Wochenende nicht belegt. So wurden keine Vermietungsgäste beeinträchtigt von den Bauarbeiten vor dem Haus. Eine fünf Meter lange Eisenstahlbrücke wird künftig dafür sorgen, dass der Eintritt in das Gästehaus ebenerdig und somit barrierefrei möglich ist. Zudem können dann auch der Veranstaltungssaal in der unteren Etage und die Zimmer getrennt vermietet werden.

Evingsen – Ricarda Klinke, Schriftführerin vom Trägerverein des Hauses, hatte am Samstag ein Auge auf die rund fünfstündigen Arbeiten. Noch endet die Brücke allerdings vor einem Fenster. „In den nächsten Wochen müssen wir noch eine Tür einbauen“, berichtete sie.

Was Klinke allerdings noch nicht kennt, ist das Lieferdatum besagter Tür. „Wir werden die diesbezüglichen Arbeiten dann hoffentlich um die Vermietungen herumlegen können“, sagte sie. Am kommenden Wochenende befinden sich auf jeden Fall wieder Gäste im Naturfreundehaus.

„Und wenn die Tür dann eingebaut ist“, blickte die Schriftführerin bereits weiter in die Zukunft, „müssen wir irgendwann zwischendurch ja auch mal sauber machen nach all den Arbeiten.“ Schließlich gehen die nicht ohne Staub und Dreck über die Bühne.

Gemacht wird das alles von Mitgliedern des Vereins sowie weiteren engagierten Evingsern. Gefördert wird das Projekt mit finanziellen Mitteln aus dem EU-Förderprogramm Leader. Damit die Kosten für den Tourismusverein Naturfreunde Evingsen möglich niedrig bleiben, gehen sie soweit möglich in die Eigenleistung.

Die Brücke führt von der Straße In der Hussstadt direkt ins Obergeschoss des Naturfreundehauses. Im Haus werden die Heizungsanlage und einige Brandschutzvorkehrungen auf den neuesten Stand gebracht. Die Zahl der Gästebetten reduziert sich in diesem Zuge von 34 auf 33.