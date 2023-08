Engagierter Dahler setzte sich unermüdlich fürs Tambourcorps ein

MItglieder des Tambourcorps am Start zum Altenaer Schützenfestauftakt 2023. Die Dahler haben allen Grund zum Lachen. Nach 100 Jahren sind sie frischer und moderner aufgestellt denn je und freuen sich auf zwei wunderbare Festtage mit Freunden. © Hornemann

Das Tambourcorps Dahle feiert seinen 100. Geburtstag am 1. und 2. September. Am ersten Festtag findet ab 19 Uhr ein Abend mit offiziellen Grußworten, Ehrungen, einem historischen Rückblick und einem musikalischen Rahmenprogramm statt.

Altena – Für den Samstag planen die Mitglieder ab 15 Uhr ein großes Freundschaftstreffen mit anderen Vereinen, buntem Familienprogramm und einem Partyabend mit der Band „Lenniac“. Beide Festtage finden in der Dahler Schützenhalle statt und das Tambourcorps freut sich auf viele Begegnungen. Der Eintritt ist frei. Ein Blick in die Geschichte des Vereins ist lohnenswert:

Es waren Spenden der Dahler Bürger, die die Gründung dieses besonderen Spielmannszugs nach dem Ersten Weltkrieg ermöglichten. Bis dato war das Trommel- und Pfeifenspiel zwar im schulischen Umfeld, aber von rein privater Hand angeboten worden im Dorf. Als Gründerväter des Tambourcorps fanden sich Ernst Bleicker, Karl Frank, Walter Knipp, Erich Goeke, Fritz Wenghöfer, Karl Kämper, Erwin Körte, Fritz Brinkmann und Ludwig Ossenberg-Engels zusammen. Bald fanden sie Unterstützung von Ernst Hollweg, Albert Hollweg, Ernst Haape, Willi Warschau, Erwin Warschau und Walter Ries.

„In Ermangelung eines Übungslokals fand das Einüben der Märsche in Gottes freier Natur statt“, heißt es in der Vereinschronik. Nach ersten Erfolgen bei einem Spielleute-Wettstreit in Evingsen erstand jeder Spielmann von seinem Taschengeld einen Uniformrock mit Mütze – Ehrgeiz war geweckt worden!

Anna Bleicker stellte den jungen Leuten in ihrem Wohnhaus an der Hochstraße einen Raum zur Verfügung und belohnte Erfolge mit Heringsstipp oder Reibeplätzchen. 1924 schlug die Stunde des ersten einstimmig gewählten Tambourmajors Erich Goeke. Ihm sind die größten Erfolge und auch der große Bekanntheitsgrad der Spielleute zu verdanken und es verwundert nicht, dass er 1968 zum Ehrentambourmajor ernannt wurde. Aus seiner Feder stammt der Marsch „Der fleißige Spielmann”.

Der große Durchbruch wurde mit Goeke 1926 in Dinslaken erzielt. Neun erste Preise räumten die Dahler ab und den Tambourmajorspreis obendrein. Wie viele glänzende Erfolgsgeschichten erfuhr auch die des Tambourcorps mit Beginn des Zweiten Weltkriegs eine jähe Unterbrechung. Nach Kriegsende war kaum noch ein Instrument übrig. Wieder war es die Spendenfreudigkeit der Dahler Bürger, die Erich Goeke, Ernst Haape, Ernst Hollweg, Ernst Bleicker, Erwin Goeke, Erwin Warschau 1953 beim Wiederaufbau unterstützten. Der Turnverein Dahle stellte einen Übungsraum. Fast alle Kenntnisse mussten von grundauf neu beigebracht werden. Auftritte bei Freundschaftstreffen, Wettstreiten, Schützen- und Schulfesten stärkten das virtuose Selbstbewusstsein. 1969 trat das Tambourcorps dem Deutschen Volksmusikerbund bei. Das 50-jährige Bestehen wurde 1973 mit 21 befreundeten Musikvereinen aus Nah und Fern gefeiert.

In dankbarer Anerkennung seiner Verdienste im Verein wurde Erich Goeke (rechts) 1968 anläßlich seines 65. Geburtstages zum Ehrentambourmajor ernannt. Ihm zur Seite stand seit 1967 Tambourmajor Edgar Wille. © Archiv Tambourcorps Dahle

Mit Wolfgang Müchler trat im Jahr 1997 ein ebenso prägender Tambourmajor aufs Parkett, wie einst Goeke. Bis heute leitet er „seine“ Musiker an und stand ihnen auch lange als Vorsitzender zur Seite. Die Liebe zum Spielmannszug kam vom Vater, der auch Tambourmajor war.

2009 standen die Freunde vor einer unbefriedigenden Situation: Mitgliederzahlen sanken, die Qualität litt und es bedurfte grundlegender Veränderungen, für die sich die Musiker aber mutig entschieden: Sie wollten sich der neuen Spielleutemusik öffnen und holten Patrik Wirth vom Musica Piccola Musikverlag in Essen mit ins Boot, der die modernen Stücke dirigierte und auch Wolfgang Müchler darin fit machte, sie anzuleiten. Zum klassischen Instrumentarium wie Flöte, Lyra, kleine und große Trommel sowie Becken gesellten sich Stabspiele, Percussion und neue Effektinstrumente. Und mit genau diesen ist das Tambourcorps bis heute fit und bereit, auch spontan beim Schützenfest jeden neuen Party-Hit anzustimmen. Das ist auch dem deutlich verbesserten Ausbildungsmodus zu verdanken, der mit dem großen Umbruch beschlossen wurde.

Viele lohnenswerte Anstrengungen ließen den Proberaum in der Jugendbegegnungsstätte Dahle zu klein werden. Mit enormer Unterstützung der Firma Möhling konnte ein neuer Probenraum an der Altenaer Straße bezogen werden. Und mit Daniela und Marcel Goldbach steht dem Verein eine engagierte Führungsspitze vor, die mit viel Elan dafür sorgt, dass das Tambourcorps noch viele Jahre traditionelle Musik mit aktuellen Hits zum Mitsingen und Tanzen anbieten kann. Insbesondere bei der öffentlichen Fete am Samstag, 2. September, möchten die Musiker davon ganz viel präsentieren und laden Jung und Alt dazu ein. iho