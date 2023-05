Lieferung in 13 Touren: Riesen-Festzelt für Schützenfest ist 2400 Quadratmeter groß

Bier kostet 2,20 Euro

+ © SCHRÖDER Die Firma Otto Kühling aus Vechta liefert wieder ein Zelt mit Empore. Die Grundgröße beträgt 2400 Quadratmeter, hinzu kommt ein großzügig bemessenes Außengelände. 13 Touren sind notwendig, um alles herbeizuschaffen. Zeltwirt Ludger Emken und der damalige Adjutant Frank Nielsen von der FWG stehen 2015 auf der Empore des damals noch nicht ganz so luxuriösem Zelt. ARCHI © SCHRÖDER

Traditionell ist das Schützenfest Altena das umsatzsstärkste Event des Sauerlands im Referenzkatalog des Festwirtunternehmens Otto Kühling aus Vechta. Der langjährige Vertragspartner der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft bringt wieder dasselbe Großzelt mit, das bereits 2018 so viele Altenaer und Gäste glücklich gemacht hat.

Altena – Die von der Firma Kühling berechnete Gesamtfläche von 3490 Quadratmetern setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: Die Grundgröße des Hauptzelts beträgt 2400 Quadratmeter. Es ist 80 Meter lang und 30 Meter breit. Die Anbaufläche für Küche und Cocktailbar bildet weitere 250 Quadratmeter. Überdacht ist eine Fläche 2830 Quadratmetern, hinzu kommt eine Freiluftfläche von 550 Quadratmetern Terrasse und 110 Quadratmetern Empore.

1906 Personen können auf Stühlen Platz finden, die aber spätestens bei Mickie Krauses „Schatzi, schenk mir ein Foto“ in die Höhe gereckt werden. Mickie Krause ist übrigens selbst schon Kunde bei Firma Kühling gewesen. Die beiden Partybands Deluxe Radioband (Freitag) und das Free Steps Orchestra (Samstag) sind bestens vorbereitet und instruiert. Die Feiergewohnheiten der Altenaer sind beiden Gruppen schon bekannt, eine große Bühne ist natürlich vom Team Kühling ins Zelt integriert.

+ Den Vertrag mit der Krombacher-Brauerei hat FWG-Hauptmann Klaus Hesse 2019 mit Vertriebsgebietsleiter Lutz Borgholte persönlich besiegelt. Der Vertrag hat eine Laufzeit über die Bierversorgung bis 2030. © Hornemann

„Auf Veränderungen müssen sich die Gäste nicht einstellen. Wir bringen die identische Ausstattung von 2018 mit, inklusive Anordnung der Theken“, erklärt Jannik Wernke, Auszubildender zum Veranstaltungskaufmann der Firma Kühling. Eine Rundtheke plus zwei Seitentheken bringt das Team mit und bewirtschaftet darüber hinaus die Getränkerondells auf dem Freiluftfestgelände. Die Personalplanung sieht rund 100 erfahrene Leute vor, sodass niemand lange auf seine Getränke warten muss.

Entsprechend frühzeitig kümmert sich das das Team aus Vechta um Übernachtungsmöglichkeiten und hat sich unter anderem im Hotel am Markt und in umliegenden Ferienwohnungen einquartiert. „Viel Zeit zum Schlafen haben wir in Altena aber nicht“, erklärt Jannik Wernke. „Da haben wir Schichten, die früh morgens beginnen und auch fast um die selbe Uhrzeit wieder aufhören. Aber das kennen und lieben wir, denn das Altenaer Schützenfest ist ein ganz außergewöhnliches, auf das wir uns immer sehr freuen!“

+ Das Deluxe-Zelt, das seit 2018 im Einsatz ist, wurde 2017 von Zeltwirt Ludger Emken bei der Vorstandssitzung der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft vorgestellt. © Hornemann

Einkalkuliert wird bei der Planung natürlich auch ausreichend Platz für Königsthron und Tanzfläche. „Wir freuen uns, dass wir nach dem Sommerfest der Altenaer Schützen im vergangenen Jahr nun wieder mit einem richtig großen Bau kommen können“, so Wernke. Das Zelt von 2022 war zwar auch kein kleines, aber es wird den sonst aus Altena gewohnten Dimensionen nicht gerecht.“ Zu Spitzenzeiten feiern 5000 Gäste gleichzeitig unter dem beleuchteten Himmel.

Das bezaubernde Gebäude auf Zeit wird mit 13 Touren (Eine Tour ist Hin- und Rückfahrt aus Vechta) nach Altena gebracht. Auflieger, Kranwagen und Inventar-LKW sind on the road, um das Festzelt samt Ausstattung in die Burgstadt zu bringen.

Bierpreis 2,20 Euro

Das Bier wird zum Preis von 2,20 Euro über die Theken gehen, serviert wird Krombacher. Den Brauerei-Deal hatte die FWG bereits im Jahr 2019 klar gemacht: Vertriebsgebietsleiter Lutz Borgholte und Hauptmann Klaus Hesse unterzeichneten einen Vertrag, der die Belieferung des Altenaer Schützenfests bis ins Jahr 2030 sicherstellt.

Darauf wurde kräftig angestoßen, denn der gesamte Vorstand nahm an der historisch relevanten Sitzung in der Brauerei teil und kam in den Genuss einer exklusiven Führung inklusive einer großzügigen Kostprobe der umfangreichen Produktpalette.

Und wie kommt man rein ins Zelt? Der Tageseintrittspreis für Nichtmitglieder beträgt am Freitag und Samstag jeweils 30 Euro. Mitglieder der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft und die Damen sowie die noch nicht 16 Jahre alten Kinder der Schützen haben kostenlosen Einlass.