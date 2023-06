„Wir bereuen nicht eine Minute!“ Rekord-Königspaar zieht Fazit nach fünf Jahren auf dem Thron

Von: Ina Hornemann

Andreas Opitz und Katja Grass bei ihrem ersten Auftritt im Zelt im Jahr 2018.

Fünf Jahre waren Andreas Opitz und Katja Grass Königspaar der Altenaer Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft. Zeit, um ein Fazit zu ziehen.

Altena – Katja Grass weiß schon genau, was sie tun wird, wenn ihre letzte Amtshandlung getan ist. Am Freitag, 9. Juni, wird sie die Königinnenkrone ihrer Nachfolgerin überreichen im Rahmen der Proklamation. „Und dann hüpfen wir vom Thron und feiern volle Lotte Schützenfest“, richtet sie das Wort an ihren König, Andreas Opitz. Dass in anderthalb von fünf Jahren Regentschaft fast nichts passieren konnte, hat beiden sehr leid getan.

Beide lieben Action, Feiern und gute Gesellschaft. Die Füße zwei Sommer lang still halten zu müssen zu einer Zeit, wo befreundete Nachbarvereine normalerweise zu fröhlichen Feiern einladen, das war hart. „Hart aber notwendig“, betont Andreas Opitz, der mit Beginn der Pandemie sein Versicherungsbüro für sechs Wochen komplett schloss. „Es war höchste Vorsicht geboten. Und das mit Recht“, sagt der scheidende Regent im Rückblick. „Gut, dass wir es im wahrsten Wortsinne ausgesessen haben, denn jetzt haben wir, unsere Nachfolger, die Altenaer und ihre Gäste wieder die Chance auf ein Fest, wie sie es kennen und lieben!“, sagen Grass und Opitz einhellig.

Kein Plan, der 2019 noch geschmiedet war, konnte umgesetzt werden. „Deshalb laufen wir jetzt einen kleinen Marathon in unserer Endphase und haben jetzt jedes Wochenende mindestens ein Fest besucht.“ Davor gab es ja nur das Bungernfest unter strengen Auflagen und das Sommerfest im vergangenen Jahr. Danach waren wir in Neuenrade und haben das Mühlendorfer Kompaniefest mit Ehrung langjähriger Schützen im November begleitet.“

Zum Hofstaat hat das Königspaar weiterhin viel Kontakt gehalten. „Mittlerweile wurden vier Hochzeiten gefeiert und es wurden drei Babys geboren. Einer ist Zugführer geworden und zwei sind jetzt Spieße.“

Und wie viele Kleider hat die Königin sich zugelegt? „Reichlich! Bestimmt zehn Stück. Ich habe aber auch super viel Spaß daran, mich neu einzukleiden. Mein Mann zum Glück auch!“, berichtet Katja Grass lachend.

Ihr „Prinz Philip“, wie die männlichen Partner der Königinnen gerne genannt werden, hat von Anfang an voll hinter ihrer Regentschaft gestanden, sie stets ermutigt und bestärkt, das Amt mit Spaß zu bekleiden. „Alexander ist doch selbst Schütze mit Leidenschaft.“

Und die Prinzessin Verena Opitz? „Meine Frau hat mich während unserer Regentschaft wie immer an allen Stellen unterstützt“, erklärt Altenas scheidender König. „Als gebürtige Neuenraderin hat sie von Kind auf das Schützenwesen kennengelernt, als Frau des Königs der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft in Altena hat sie natürlich noch mal ganz andere, unvergleichlich schöne Eindrücke bekommen können.“

Königs- und Prinzenpaar haben viele Leute kennenlernen dürfen und manchen Einblick hinter die Kulissen erhalten, der ihnen als Nichtregenten vorenthalten geblieben wäre. „Klar hat unsere Schützengesellschaft auch ihre spannenden Geheimnisse, die wir natürlich nie verraten würden.“

Ihren Nachfolgern können König und Königin in ihren letzten Tagen nur einen gemeinschaftlichen Tipp geben: „Genießt die Regentschaft! Sie ermöglicht das Erleben der grün-weißen Zeit aus einer völlig anderen Perspektive. Von diesen Erlebnissen zehrt man sein Leben lang. Wir bereuen nicht eine Minute!“

Ihren Nachfolgern raten Katja Grass und Andreas Opitz, jeden Moment voll auszukosten.