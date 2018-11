Neuanfang in Dahle

Daniela Grefes Laden zieht um in den ehemaligen Schlecker-Markt

+ © Keim Daniela Grefe in ihrem Ladenlokal. © Keim

Altena - Zweieinhalb Jahre ist es her, dass sich Daniela Grefe als Pächterin des Dahler Dorfmarktes selbstständig gemacht hat. „Weil ich mich in den Laden verliebt hatte“, sagt sie. Jetzt wird diese Liebesbeziehung an anderer Stelle fortgesetzt.