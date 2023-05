Danando Mode in der Innenstadt behauptet sich

Seit bald zehn Jahren führt Simone Späinghaus (Mitte) das Bekleidungsgeschäft Danando in der Lennestraße. Seit Anfang Mai beschäftigt sie Verena Wnuck (links) als weitere Mitarbeiterin. Kundin Sabrina Kurowski (rechts) gehört auch dazu. © Heyn

Das Altenaer Mode-Geschäft Danando in der Lennestraße bleibt trotz der Umwandlung der insolventen Unternehmergesellschaft in ein Einzelunternehmen weiter bestehen, wird demnächst noch etwas vergrößert und hat sogar eine weitere Mitarbeiterin eingestellt. Alles keine Selbstverständlichkeit angesichts der generell äußerst schwierigen Situation im Altenaer Einzelhandel.

Altena – Danando, das Geschäft für Damenoberbekleidung und Damenschuhe an der Lennestraße 58, wurde 2014 eröffnet, kann also im kommenden Jahr das zehnjährige Bestehen feiern. Das Geschäft wird von Anfang an von Simone Späinghaus als Verkäuferin geführt, die 54-jährige Lüdenscheidern betreut vor allen Dingen eine seit Jahren gewachsene Stammkundschaft.

Inhaber von Danando Mode war und ist Christian Kurz. Der 40-jährige Lüdenscheider Einzelhandelskaufmann hatte schon 2010 in Altena Fuß gefasst und das frühere Schuhhaus Hüttemeister übernommen. Weil Kurz neben Hüttemeister und später Danando auch noch ein Schuhgeschäft in Letmathe und ein Bekleidungsgeschäft in Hohenlimburg führte, wurde als Betreibergesellschaft eine sogenannte Unternehmergesellschaft UG, eine „kleine GmbH“, gegründet.

Von diesen vier Geschäften von Kurz gibt es jetzt nur noch Danando Mode. Für die Aufrechterhaltung einer UG generiere der Laden allerdings nicht genügend Umsätze, so Kurz im Gespräch mit der Redaktion. Angestrebt war eigentlich eine Liquidation der UG, doch diese Auflösung mündete Anfang Mai ungeplant in einer Insolvenz der Betreibergesellschaft. Entstanden sei das, so Kurz, wegen „Unstimmigkeiten bei Forderungen“ aus der Corona-Zeit. Näheres will er nicht sagen.

Christian Kurz, Inhaber von Danando Mode, gab das Schuhgeschäft Hüttemeister im Jahre 2017 auf. © Bonnekoh

Auf den Betrieb des Danando-Ladens habe das alles überhaupt keinen Einfluss, so Kurz. Eine Anwältin löst die UG auf, Kurz ist schon länger alleiniger Inhaber als Einzelunternehmer. Er sehe sich ohnehin eher als technischen Verwalter des 200-Quadratmeter-Ladens in der Altenaer Innenstadt. Reich könne man mit so einem Geschäft nicht werden, sagt Kurz, es stehe aber auf einer soliden Basis und rechne sich. Kurz: „Es ist aber nicht mein einziges Standbein.“

Mitarbeiterin Simone Späinghaus leitet den Verkauf und betreut die Kundinnen. Die Lüdenscheiderin ist gelernte Schriftsetzerin, die Technik überholte diesen Berufsstand. Bei der Umschulung zur Verkäuferin lernte sie Christian Kurz als ihren Prüfer bei der SIHK kennen. Ein paar Wochen trafen sich die beiden zufällig wieder, Kurz suchte und fand mit Späinghaus die Verkäuferin, die seitdem das freundliche Gesicht und die gute Seele von Danando ist.

Das Geschäft sei von Anfang an gut gelaufen, erinnert sich Späinghaus. Schlimm sei die Coronazeit gewesen, sie habe die Ware vor der Tür verkauft. Danando ist das größte Geschäft speziell für Damenmode in Altena. Nach den schwachen Umsätzen während Corona sei es wieder bergauf gegangen, so Späinghaus. Das vorangegangene Wochenende mit dem verkaufsoffenen Sonntag sei sogar „sehr gut“ gewesen, bilanziert sie. Samstags sei schon länger nicht mehr der wichtige Einkaufstag, wie er es früher einmal war. Laufkundschaft gebe es so gut wie gar keine. Burg-Touristen, so ihre Erfahrung, seien eng in die Zeitpläne der Reiseveranstalter eingebunden und würden deshalb kaum etwas in einkaufen.

Den meisten Umsatz generiere sie deshalb unter der Woche. Entweder kommen die Kundinnen, um ganz gezielt nach Mode Ausschau zu halten oder sie schauen vorbei, nachdem sie vorher etwa einen Arztbesuch oder eine andere Terminangelegenheit in der Stadt absolviert hätten.

Investiert wird auch: Seit Mai ist Verena Wnuck als neue Verkäuferin angestellt. Geplant ist auch, den ehemals „grünen Salon“ in Geschäftsfläche umzuwandeln. Man müsse immer mit der neuen Zeit gehen, aber auch Bewährtes bewahren – so lautet Späinghaus lebenskluges Geschäftsmotto.