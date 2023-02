Leidenschaft unterwegs: Dahler und Evingser Christen mit neuem Programm

Von: Volker Heyn

Die Veranstaltungsreihe „Unterwegs mit Leidenschaft“ startet wieder. © Heyn, Volker

Vor Jahren hatte Pfarrer Uwe Krause in den evangelischen Gemeinden Dahle und Evingsen eine interessante Veranstaltungsreihe entwickelt, die die üblichen Passionsandachten in der Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern neu und anders darstellt: „Unterwegs mit Leidenschaft“ heißen diese Veranstaltungen mit Gebet, Andacht und Musik jeden Mittwoch in der christlichen Fastenzeit.

Altena - An höchst unterschiedlichen Orten stellt Krause ein mobiles Holzkreuz auf, die Gemeinde sitzt auf mitgebrachten Hockern und Klappstühlen, dazu gibts stimmige Live-Musik – meistens von Kirchenmusiker Dankwart von Zadow.

Die in der Regel sehr gut besuchten Andachten in Gasthäusern, Fabriken, Kneipen, Autowerkstätten oder Friseursalons in den beiden Dörfern fanden durch die Corona-Pandemie ein jähes Ende. Das Foto zeigt die bislang letzte Passionsandacht in März 2020 in der Firma Wilhelm Vosswinkel in Evingsen. Die Andacht darauffolgenden Mittwoch konnte damals schon nicht mehr stattfinden.

Das ist jetzt alles vorbei, die Dahler und die Evingser Gemeinde sind ab dem 22. Februar 2023 wieder „Unterwegs mit Leidenschaft“. Der Start ist am Aschermittwoch um 19.30 Uhr in der Fahrzeughalle des Busunternehmens Bösert an der Springer Straße in Evingsen. Der CVJM-Posaunenchor unter Volker Grefe wird den ersten Abend mitgestalten.

Mehrere Termine im März geplant

Die weiteren Termin jeweils um 19.30 Uhr: 1. März: „Eine neue Brotkreation“ bei Bäckerei Küttner/Timmermann, Hauptstraße 28; 8. März: „Ganz in der Rolle“ in der Kneipe „Up dem Hecking“, Springer Straße 32; 15. März: „Das Gesicht wahren“ bei Haarmoden Fernandes, Hauptstraße 22; 22. März: „Das Leben anvisieren“ im Schützenheim Evingsen, Schützenplatz; 29. März: „Hand-Arbeit“ bei Kurzwaren Adler, Hauptstraße 31.