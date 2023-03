Dahler Schützen mit Oberwasser

Vorsitzender Tobias Wilke (links), Hauptmann Manuel Bußmann (3. von links) und Kassierer Olaf Wenders (rechts) ehrten Bernd Weidlich (25 Jahre Mitgliedschaft), Kilian Grotensohn (für seinen Opa Rudi, 60 Jahre Mitgliedschaft) und Sandra (stellvertretend für Vater Hans-Werner Müchler, 50 Jahre Mitglied). © Goor-Schotten

Die 400er Marke ist noch nicht geknackt, aber mit 395 Mitgliedern (25 mehr als im Vorjahr) ist der Schützenverein Dahle auf einem guten Weg dahin. Das war eine von zahlreichen erfreulichen Nachrichten, die am Freitag auf der Generalversammlung in der Gaststätte Droste zur Sprache kamen.

Altena –Nach den eher dürren Corona-Jahren fielen die Berichte von Vorstand und Kompanieführern diesmal wieder umfangreicher aus. Die launigen Rückblicke sorgten für gute Stimmung unter den rund 60 anwesenden Schützen.

Im Mittelpunkt stand natürlich das Schützenfest, das außer der Reihe, aber mit großem Erfolg gefeiert wurde. „Es wurde mal wieder Zeit für eine große Sause“, brachte Hauptmann Manuel Bußmann die Entscheidung auf den Punkt, aus dem Zwei-Jahres-Turnus in den ungeraden Jahren auszubrechen und die durch den Verzicht der Altenaer und Evingser Schützen entstandene Festlücke zu füllen.

Das ganze Drumherum von den Kronenbindeabenden bis zum Kinderschützenfest sei sehr gelungen und ohne das große Engagement aller nicht möglich gewesen. „Dafür noch einmal danke“, so der Hauptmann. Er listete mit dem regelmäßigen Stammtisch, dem Weihnachtsmarkt, einem Besuch der Roosters und dem Public Viewing weitere Veranstaltungen im wieder gut gefüllten Kalender des vergangenen Jahres auf – auch wenn man beim Public Viewing vom „Team“ ja doch eher im Stich gelassen worden sei. Auch in diesem Jahr freuen sich die Dahler Schützen auf etliche gemeinsame Veranstaltungen wie den Besuch der benachbarten Schützenfeste und einen Königsball.

Mit einem Geschenk verabschiedete Hauptmann Manuel Bußmann Andreas Knieper (2. Kompanie) und Daniel Claas (1. Kompanie) aus der Kompanieführung (von rechts). © Goor-Schotten

Die 1. Kompanie wird wieder zu einem Ausflug starten, der ähnlich vergnüglich verlaufen soll wie die letzte -Hamburg-Fahrt, an die der neue Kompanieführer Rene Wenzel amüsant erinnerte: „Das war kaum zu toppen.“ Die 3. Kompanie, die mit Jochen Frank den amtierenden König stellt, plant in diesem Jahr wieder ein Gassenfest, und der Böllerzug kündigte ein Menschenkicker-Turnier und den Schießwettbewerb Böllerzug 100 an – beides steht im März unmittelbar bevor, Anmeldungen sind noch möglich.

Nicht nur die Kompanie Oberdorf hat mit Rene Wenzel einen neuen Kompanieführer bekommen, der auf Daniel Claas folgt. Auch im Unterdorf hat es Wechsel gegeben: Nach mehr als 25 Jahren hat Kompanieführer Andreas Knieper sein Amt an Sebastian Protzer abgegeben. Neuer Stellvertreter ist Eric Samulowski. „Wir sind ein junges Team. Jetzt wird es wild“, war aus der Kompanie zu hören. Den scheidenden Kompanieführern überreichte Hauptmann Bußmann ebenso ein Geschenk wie Katrin Schnell. Sie hat sich zehn Jahre lang um die Website gekümmert. Auf einen anderen vakanten Posten wies Rene Wenzel hin. Er war bisher Fahnenträger. Ein Nachfolger muss spätestens zum nächsten Schützenfest her.

Dem können die Dahler entspannt entgegensehen, wie aus dem Kassenbericht von Olaf Wenders hervorging. Das letzte Fest war, nicht zuletzt dank einer Fluthilfe-Förderung durch das Land, auch finanziell ein Erfolg. Mit einigen Spenden und der wieder häufiger vermieteten Schützenhalle ist die Schützenkasse im Plus, und das obwohl im vergangenen Jahr einige Hochwasserschäden beseitigt werden mussten. Noch immer sind nicht alle Arbeiten erledigt.

Insgesamt hat der Vorstand so gut gearbeitet, dass er von der Versammlung einstimmig entlastet wurde. Ebenso einstimmig wurden Hauptmann Manuel Bußmann, der zweite Vorsitzende Michael Ociepka und Kassierer Olaf Wenders in ihren Ämtern bestätigt. Die Versammlung endete mit der Ehrung der langjährigen Mitglieder, die nur Bernd Weidlich persönlich entgegennehmen konnte. Er ist – ebenso wie Heiko Schäfer und Christoph Droste – 25 Jahre dabei.

50 Jahre gehören Jürgen Becker, Joachim Schaumann, Rolf Seifferth und Hans-Werner Müchler dem Verein an – letzteren vertrat Tochter Sandra. Kilian Grotensohn nahm stellvertretend für seinen Opa Rudi die Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft entgegen. Getoppt wurde das von den 70 Jahren, die Siegmar Schümann dem SV Dahle die Treue hält.