Schon in diesem Monat: Gemeinde passt Friedhofsgebühren an

Die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Dahle hat ihre Friedhofsgebühren angepasst. Die Satzung tritt am Montag, 12. Juni, in Kraft. ARCHI © BENDER

Die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Dahle hat turnusmäßig die Friedhofsgebühren angepasst. Die neue Friedhofsgebührensatzung wird ab Sonntag, 4. Juni, im Schaukasten der Kirchengemeinde auf dem Kirchplatz ausgehängt und tritt am Montag, 12. Juni, in Kraft.

Altena – Die Friedhofsgebührensatzung wurde laut Gemeinde vom Landeskirchenamt der Evangelischen Landeskirche von Westfalen und der Bezirksregierung Arnsberg genehmigt. „Bei eventuellen Nachfragen wenden Sie sich bitte an Pfarrer Uwe Krause oder an die Mitarbeiterin der Friedhofsverwaltung, Nicole Grefe. Die aktuelle Fassung der Friedhofsgebührensatzung finden Sie auch auf unserer Homepage: www.dahle.ekvw.de“, heißt es in der Mitteilung des Gemeindebüros.

Auch die Evangelische Kirchengemeinde Evingsen hat die Satzung für ihren Friedhof, Zur Roleye, überarbeitet. Die alte Satzung aus dem Jahr 2020 wird damit ungültig.

„Die neue Satzung lehnt sich an die Mustervorlage der Westfälischen Landeskirche an, unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten in Evingsen. Sie wurde durch das Presbyterium in der Sitzung vom 17. November 2022 beschlossen und durch das Landeskirchenamt in Bielefeld am 4. April 2023 genehmigt. Die neue Satzung tritt eine Woche nach Veröffentlichung, spätestens am 12. Juni, in Kraft“, so die Mitteilung aus dem Gemeindebüro.

Warum eine neue Satzung?

Die neue Satzung berücksichtigt alle rechtlichen und gesellschaftlichen Änderungen, insbesondere hinsichtlich des Familienrechts. Auch wurden einige Unklarheiten in Bezug auf die Belegungsmöglichkeiten auf dem Friedhof klarer formuliert.

Der volle Text der Satzung kann auf der Homepage der Kirchengemeinde Evingsen eingesehen werden: www.kirche-evingsen.de.

Für eventuelle Rückfragen stehe die Friedhofsverwaltung im Gemeindebüro Evingsen und der Friedhofs-presbyter Dirk Mischnick zur Verfügung, heißt es abschließend.