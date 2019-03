Raumkonzept für Kindergartenerweiterung steht

Altena – Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Dahle hat ein Raumkonzept für eine lang ersehnte dritte Kindergartengruppe eingereicht. Sobald eine Entscheidung des Jugendhilfeausschusses und eine Genehmigung des LWL da ist, will die Gemeinde einen Bauzeitenplan erstellen. Der sieht auch einen Spielplatzneubau vor dem Waldbereich der Einrichtung vor.

Das war nur eine große Neuigkeit im Gemeindeforum, das am Sonntag nach dem Gottesdienst stattfand und von 40 Gästen in der Kirche besucht wurde: Andrea Gerdes wurde als neue Gemeindesekretärin vorgestellt, die seit Januar im Dienst ist. Für den 31. Oktober kündigte Pfarrer Uwe Krause ein Highlight an: Beim Reformationsgottesdienst für die Gesamtregion in der Lutherkirche wird der Theologe, Bestsellerautor und gefragte Referent Dr. Manfred Lütz in die Lutherkirche kommen. Krause ruft seine Gemeindemitglieder dazu auf, über eine Kandidatur bei der Presbyterwahl 2020 nachzudenken. „Wir möchten das Gremium gerne wieder von sechs auf acht Mitglieder aufstocken. Es ist leichter, wenn die Arbeit auf mehreren Schultern verteilt wird. Wer Interesse hat, mitzuwirken, melde seine Kandidatur bitte bis zum Herbst an.“ Turnusmäßig hat die Gemeinde ihre Friedhofsgebühren neu kalkuliert und sich zu einer vierprozentigen Erhöhung entschieden, wovon drei Prozent allein als Inflationsausgleich gelten. Noch trägt sich der Friedhof trotz weniger Grabstellen von selbst, was auch so bleiben soll.