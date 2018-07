Dahler Glocken läuten häufig

Seit 1965 läuten in Dahle vier von der Firma Rincker gegossene Bronzeglocken. Ihre Gewichte, so sagte es beim Besuch des Turms in 34 Meter Höhe Pfarrer Uwe Krause (oben rechts), schwanken zwischen 1100, 750, 540 und 340 Kilogramm

© Bonnekoh