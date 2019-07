Schilder werden oft missachtet

Aber das alles ist doch kein Grund oder keine Entschuldigung dafür, einfach eine Straßensperrung zu ignorieren. Was ist nur heutzutage mit den Autofahrern los? Das war doch früher nicht so. Aber das zieht sich wie ein roter Faden. Egal ob durchgezogene Linie oder Geschwindigkeitsbeschränkung, der durchschnittliche Autofahrer hält sich für schlauer

Es ist sicher so das Autofahrer die Strassensperrung mit vollem Wissen ignorieren. Es ist aber auch so das die Sperrung von Neuenrade kommend völlig unzureichend ist. Hier fehlt die Vorsperre (Sperrbake mit 5 geben Lichtern), sowie der Hinweis Sackgasse und bis Baustelle frei. Das wird während der ganzen Bauzeit sehr lapidar gehandhabt. Es wurden auch Schilder mit einem absolutem Halteverbot am Abend aufgestellt und sollten ab dem nächsten Morgen gültig sein(72 Stunden Vorankündigung?)

Grundsätzlich ist auch die Gesamtbauzeit ein Witz. Schade das die Stadt sich dazu (Belastung der Anwohner und der letzten übrig geblieben Geschäfte) so gar keine Gedanken macht.