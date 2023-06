Nur noch ein riesiger Schuttberg: Beliebter Aldi-Markt ist endgültig Geschichte

Neubau geplant

+ © WIECHOWSKI Große Schuttberge liegen auf dem Gelände des Dahler Aldi. Wenn die abtransportiert wird, kann mit dem Bau der neuen, hochmodernen Filiale begonnen werden, die eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern haben wird. © WIECHOWSKI

Gut vier Wochen, nachdem der Aldi-Markt in Dahle geschlossen wurde, ist er inzwischen komplett abgerissen. Große Schuttberge liegen auf dem Gelände, die jetzt nach und nach abtransportiert werden.

Altena – Ende November – also in weniger als einem halben Jahr – soll die dann fertig gebaute neue Filiale eröffnet werden.

Wie berichtet, war das Bestandsgebäude mehr als 30 Jahre alt und verglichen mit Filialen in der Umgebung relativ klein. „Den Aldi-Markt an der Altenaer Straße in Altena bauen wir im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi Nord-Filialnetzes nach unserem aktuellen Filialkonzept neu“, bestätigte Anfang Mai Aldi-Pressesprecher Axel Vom Schemm auf Nachfrage der Redaktion.

Verkaufsfläche später 800 Quadratmeter

+ Das Aldi-Logo ist geblieben und weist auf den alten und neuen Standort des Marktes hin. © Wiechowski, Jona

Die Verkaufsfläche für den neuen Aldi-Markt soll auf knapp 800 Quadratmeter erweitert werden. Darin untergebracht sein soll unter anderem eine vergrößerte Backwarenauslage mit einem rückgelagerten Backraum. Gestaltet werden soll die neue Filiale in Dahle mit einem modernen Licht-, Farb- und Energiekonzept. „Dank modernster Technik wie einer Photovoltaikanlage auf dem Marktdach und einer Wärmerückgewinnungsanlage, die den Marktraum beheizen kann, kommt das Gebäude ohne fossile Brennstoffe aus“, sagt Vom Schemm.

67 Stellplätze auf dem Parkplatz

Für ein entspanntes Einkaufserlebnis soll ein Parkplatz mit insgesamt 67 Stellplätzen angeboten werden, die die Kunden kostenlos nutzen könnten. „Zudem bieten wir auch besonders breite Parkplätze für Menschen mit einer körperlichen Behinderung sowie Eltern-Kind-Parkplätze an“, erklärt der Aldi-Sprecher weiter.

+ Betreten verboten, heißt es am Zaun zur Abbruch-Baustelle in Dahle. © Wiechowski, Jona

Welche Summen Aldi Nord für Abriss und Neubau in die Hand nimmt, wird öffentlich nicht genannt. Man bitte um Verständnis, „dass wir zu Investitionsvolumina keine Aussagen treffen.“