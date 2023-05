Altena bekommt komplett neuen Aldi: Eröffnungstermin steht fest

Von: Jona Wiechowski

Der Aldi-Markt in Dahle ist seit Anfang dieser Woche geschlossen. In der kommenden Woche soll laut der Pressestelle mit den Abbrucharbeiten begonnen werden, nach denen dann der Neubau starten kann. Die Wiedereröffnung ist für Donnerstag, 30. November, geplant. © VON DER BECK

Altena bekommt einen neuen Aldi. Die Arbeiten für den Neubau sollen in Kürze beginnen. Auch ein geplanter Eröffnungstermin steht fest.

Altena – Gute Nachrichten für Dahle: Die dortige Aldi-Filiale wird komplett neu gebaut. Der Abbruch soll voraussichtlich ab kommenden Montag, 8. Mai, beginnen. Danach soll der Bau zügig über die Bühne gehen. „Die Wiedereröffnung planen wir für den 30. November dieses Jahres“, berichtet Axel Vom Schemm aus der Presseabteilung von Aldi-Nord auf Nachfrage der Redaktion.

Die Dahler Aldi-Filiale war vor allem eines: in die Jahre gekommen; das Bestandsgebäude ist mehr als 30 Jahre alt. Dazu war der Markt – verglichen mit neueren in der Umgebung – relativ klein. Immer wieder machte sich im Dorf das Gerücht breit, die Filiale würde für immer schließen. Doch das komplette Gegenteil ist der Fall: „Den Aldi-Markt an der Altenaer Straße in Altena bauen wir im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi Nord-Filialnetzes nach unserem aktuellen Filialkonzept neu“, bestätigt der Pressesprecher.

Markt hat bereits geschlossen

Seit Anfang dieser Woche hat der Markt bereits geschlossen. Tun soll sich einiges: „Der Fokus unserer neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren für unsere Kundinnen und Kunden.“ Dafür soll die Verkaufsfläche im Dahler Markt an der Altenaer Straße auf knapp 800 Quadratmeter erweitert werden.

Mehr Backwaren im neuen Markt

Geben soll es zukünftig auch eine vergrößerte Backwarenauslage mit einem rückgelagerten Backraum, sodass die Mitarbeiter die Regale bequem von der Rückseite aus befüllen können. Die Pfandautomaten sollen in der Nähe des Eingangsbereichs untergebracht werden. Für die Kunden habe das den Vorteil, dass sie ihr Pfandgut direkt zu Beginn des Einkaufs abgeben könnten, so der Pressesprecher.

Vom Schemm nennt weitere Details: So würden rund 1700 Produkte aus 18 Warengruppen im Durchschnitt in einem Aldi-Markt geführt. Hinzu kämen bis zu dreimal wöchentlich wechselnde Aktionsartikel – darunter Produkte aus den Bereichen Textilien und Schuhe, Elektronik, Haushalt, Heimwerkerbedarf oder Garten.

Gebäude kommt ohne fossile Brennstoffe aus

Die neuen Filialen, so auch die in Dahle, würden zudem mit einem modernen Licht-, Farb- und Energiekonzept ausgestattet. „Dank modernster Technik wie einer Photovoltaikanlage auf dem Marktdach und einer Wärmerückgewinnungsanlage, die den Marktraum beheizen kann, kommt das Gebäude ohne fossile Brennstoffe aus“, sagt Vom Schemm.

Neubau nachhaltiger als Modernisierung

Der Aldi-Sprecher spricht davon, dass das Bestandsgebäude mehr als 30 Jahre alt sei. Entsprechend sei der Neubau eines hocheffizienten Marktes nachhaltiger als eine Modernisierung im Bestand.

Für ein entspanntes Einkaufserlebnis soll ein Parkplatz mit insgesamt 67 Stellplätzen angeboten werden, die die Kunden kostenlos nutzen könnten. „Zudem bieten wir auch besonders breite Parkplätze für Menschen mit einer körperlichen Behinderung sowie Eltern-Kind-Parkplätze an“, erklärt der Aldi-Sprecher weiter.

Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt

Während des Baus sei Aldi mit seiner Filiale an der Bahnhofstraße 60 in Altena weiterhin für seine Kunden da. Und: „Die Mitarbeiter beschäftigen wir während der Bauphase in umliegenden Märkten weiter.“

Welche Summen Aldi Nord für Abriss und Neubau in die Hand nimmt, wird öffentlich nicht genannt. Man bitte um Verständnis, „dass wir zu Investitionsvolumina keine Aussagen treffen“, so Vom Schemm.

DHL hat seine Packstation am Dahler Aldi-Markt abgebaut Die Dahler Aldi-Filiale wird in Kürze abgerissen und neu gebaut. Direkt an der Filiale hatte sich bis zuletzt auch eine DHL-Packstation befunden – hatte deshalb, weil das Unternehmen diese bereits demontiert hat. „Grundsätzlich können wir uns vorstellen, nach dem Neubau der Aldi-Filiale wieder eine Packstation in diesem Bereich zu errichten“, erklärt Dieter Schuhmachers, Pressesprecher der Deutsche Post DHL Group, auf Nachfrage der Redaktion. Bereits im vergangenen Monat hatte DHL eine neue Packstation in Altena an der Rahmedestraße 49 am Netto-Markt in Betrieb genommen. „Die Kapazität dieses neuen, solarbetriebenen Automaten umfasst 75 Fächer“, beschreibt der Pressesprecher. Kunden könnten dort rund um die Uhr ihre Pakete abholen, vorfrankierte Sendungen verschicken – und damit aktiv zum umweltfreundlichen Paketversand beitragen. Die App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne einen Bildschirm aus. Für die Nutzung benötigen Kunden lediglich die kostenlose „Post & DHL App“ auf ihrem Smartphone. Eine weitere DHL-Packstation – mit Bildschirm und insgesamt 26 Fächern – in Altena gibt es bekanntlich an der Werdohler Straße 5 auf dem Gelände des dortigen Lidl-Marktes.