Dachstuhlbrand in Mühlenrahmede: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Von: Markus Wilczek

Von der Drehleiter aus bekämpfen die Einsatzkräfte die Flammen. © Marcel Merkert

Großeinsatz für die Feuerwehr in Altena: Am Mittwochnachmittag brannte an der Straße Rotenschlade in Mühlenrahmede der Dachstuhl eines Hauses. Die Wehr war mit vielen Kräften vor Ort.

[Update, 18.42 Uhr] Soeben kommt von der Feuerwehr die Nachricht, dass das Feuer gelöscht werden konnte. Die Einsatzstelle wurde an Polizei und Ordnungsamt übergeben.

[Update, 17.30 Uhr] Mittlerweile hat auch der Anbau des Hauses Feuer gefangen. Die Feuerwehr hat die Fenster zu diesem geöffnet und versucht die Flammen mit Wasser zu ersticken. Das Brandhaus haben mittlerweile die ersten Einsatzkräfte betreten und versuchen nun auch von Innen, soweit es die Sicherheit in dem einsturzgefährdeten Gebäude zulässt, zu löschen.

Mittlerweile hat auch der Anbau des Hauses Feuer gefangen. © Jona Wiechowski

[Update, 17 Uhr] Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, weil die brennende Wohnung in dem Haus wegen akuter Einsturzgefahr nicht betreten werden kann. Deshalb erfolgt der Löschangriff weiterhin hauptsächlich von der Drehleiter aus.

Die Brandursache ist derzeit noch völlig offen, erklärte die Polizei vor Ort. Weil die Feuerwehr eine Löschwasserversorgung von der Rahmedestraße aus aufgebaut hat, ist diese jetzt einseitig gesperrt worden, so dass dort das Verkehrschaos anhält. DIe Polizei regelt den Verkehr. Wie lange die Löscharbeiten noch dauern werden, ist derzeit noch völlig offen.

Die Flammen schlugen aus dem Dachstuhl. © privat

Ursprüngliche Meldung: Am Mittwochnachmittag wurde die Altenaer Wehr zur Straße Rotenschlade in Mühlenrahmede alarmiert. Dort brennt ein Dachstuhl in voller Ausdehnung. Schon von Weitem waren der Rauch und die Flammen sichtbar.

Nach ersten Informationen soll das Feuer mittlerweile unter Kontrolle sein. Die Löscharbeiten laufen jedoch noch und werden sicherlich auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Dachstuhlbrand an der Rotenschlade Fotostrecke ansehen

Bemerkt hatte das Feuer in Form von Funken ein Mitglieder der heimischen Feuerwehr, das ganz in der Nähe wohnt. Er alarmierte seine Kollegen. Als diese vor Ort eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Dachstuhl.

Eine riesige Rauchwolke steht über der Einsatzstelle. © privat

Gemeldet sind in dem Haus zwei Personen, eine Mutter mit ihrem Sohn. Eine konnte von den Nachbarn gerettet werden, die andere war beim Ausbruch des Feuers nicht vor Ort. Aktuell laufen die Löscharbeiten von der Drehleiter und von verschiedenen Seiten des Hauses.

Die Wasserversorgung steht, das Löschwasser bezieht die Wehr von einer Löschwasserentnahmestelle an der Rahmedestraße. Dadurch ist der Verkehr auf der wichtigen Verbindungsstraße derzeit fast komplett zum Erliegen gekommen. Das führt mitten im Feierabendverkehr zu einem großen Chaos, in beide Richtungen gibt es lange Staus. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Auch in der Rotenschlade selbst geht aktuell nichts.

Wir berichten weiter.