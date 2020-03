Coronavirus: Menschen zeigen Herz

Altena/Nachrodt-Wiblingwerde – Die Menschen zeigen Herz in Zeiten der Corona-Krise. Es gibt zahlreiche Hilfsnetzwerke - und eine überraschende Erkenntnis.

Die Coronakrise fordert alle Menschen gleichermaßen. Doch in diesen schweren Zeiten zeigt sich auch, dass die Menschen zusammenrücken, Solidarität und Menschlichkeit beweisen, Herz zeigen. Dafür sind die Netzwerke und Gruppen, in denen sich engagierte Bürger zusammenfinden, um Hilfsbedürftige zu unterstützen, das beste Beispiel. Davon gibt es einige in Altena und Nachrodt-Wiblingwerde. Ein Überblick.

„Altenaer helfen Altenaern“

Zwölf Helfer sind es derzeit, „täglich werden es mehr“, sagt Heinz Wagener. Er hat mit weiteren engagierten Bürgern über die Facebook-Gruppe „Altena – meine Stadt“ eine Corona-Hilfe-Gruppe aufgebaut. „Wir sind gerade dabei, Flyer herzustellen und diese zu verteilen“, sagt Wagener.

Das Netzwerk unter dem Titel „Altenaer helfen Altenaern“ richtet sich an diejenigen Mitbürger, die ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben, also Menschen über 60 Jahre, mit Vorerkrankungen oder einer Immunschwäche. „Wir möchten Ihnen gern helfen, gesund zu bleiben“, schreiben die Initiatoren auf dem Flyer, der in den Briefkästen verteilt werden soll.

Gassigehen, einkaufen und Co.

Das Angebot der Helfer umfasst Einkaufen, Apothekengänge und weitere Besorgungen. Gassigehen mit dem Hund und tägliche Kontrollanrufe. Wer Hilfe benötigt, soll seine Kontaktdaten auf dem Zettel hinterlassen, bei Bedarf eine Einkaufsliste auf der Rückseite sowie den Wunsch, in welchem Geschäft die Waren besorgt werden sollen, hinterlassen und den Flyer an die Haustür von Wagener, Breslauer Straße 2, hinterlassen, in den Briefkasten werfen oder ihn telefonisch unter der Rufnummer 0 23 52/33 18 51 kontaktieren.

Stadt-Netzwerk „Altena hilft“

„Aktuell haben wir 40 Helfer, die bereit sind, im Rahmen unserer Aktion ,Altena hilft!‘ mitzuwirken.“ Anette Wesemmann, die im Rathaus alles koordiniert, „ist sehr froh darüber“. Aber: „Bisher haben sich erst zwei Personen gemeldet, die auch unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollen. So kaufte am Donnerstag ein Helfer für eine ältere Dame auf dem Wochenmarkt ein und hat ihr die frischen Waren nach Hause gebracht. Ein Einzelfall. Die Resonanz auf unser Hilfsangebot lässt noch sehr zu wünschen übrig.“

Anette Wesemann erreichen im Rathaus zwar „laufend E-Mails“ von besorgten Töchtern, Söhnen oder Nichten und Neffen, die nicht in der Burgstadt wohnen, sich aber sehr wohl Gedanken um betagte Angehörige in der Stadt machen.

Die Sozialarbeiterin nennt ein Beispiel: „Wir sind gerne einer Bitte nachgekommen, doch bei einer 90-Jährigen vorstellig zu werden und unsere Hilfe anzubieten. Wir wurden aber abgewiesen. Die Dame hat uns gesagt, ,ich war noch selbst auf dem Wochenmarkt einkaufen und das mache ich gern, so lange ich noch fit bin.’“

Datenschutz wichtig

Wesemann appelliert noch einmal besonders an die Gruppe der älteren Personen, Alleinstehenden und Senioren: „Haben Sie keine Scheu, mit uns Kontakt aufzunehmen. Niemand muss sich schämen. Unser Service ist kostenlos. Die Devise muss einfach lauten: Ich gehöre zu einer Risikogruppe und bleibe deshalb konsequent zuhause.“

„Altena hilft!“ ist telefonisch unter Tel. 0 23 52/20 92 18 erreichbar. Wer den E-Mail-Weg wählt muss in seinen PC die Adresse altenahilft@altena.de eingeben. Datenschutz wird auch bei dem Netzwerk großgeschrieben. Dennoch sagt Wesemann: „Ganz wichtig ist: Wir benötigen stets den vollen Namen, die Adresse und möglichst eine Festnetz- oder Mobilfunknummer der Person, die wir unterstützen sollen. Sonst geht es halt nicht.“

Wegen der schlechten Resonanz wurde die Stadt gestern noch einmal besonders aktiv. Sie ließ Flyer im Großdruck herstellen, die sie stadtweit verteilen ließ. „Wir hoffen, dass sich viele Bürger jetzt doch einen Ruck geben, sich helfen zu lassen. Man kann es nicht oft genug wiederholen: Wir alle sollten auf Kontakte, wo immer es geht, verzichten. Nur so dämmen wir die Ausdehnung des Virus ein. Dazu gehört auch, sich möglichst nicht draußen zu bewegen – von überfüllten Supermärkten einmal ganz abgesehen“, warnt Wesemann.

Nachrodter Netzwerk um Aykut Aggül

„Nachrodt-Wiblingwerde hilft“ heißt ein Netzwerk, das Aykut Aggül ins Leben gerufen hat. Es verfolgt ähnlich wie „Altena hilft!“ das Ziel, Menschen zu unterstützen, die durch die Corona-Lage in Schwierigkeiten geraten sind, ihre täglichen Besorgungen zu erledigen.

Das Netzwerk brachte Aykut Aggül über die Internetplattform Facebook an den Start – und war von der Resonanz überrascht. Hauptauslöser war, dass der Bürgerbus seine Fahrten eingestellt hatte. „Innerhalb von 24 Stunden waren wir schon zu dritt.“

Mittlerweile sind es sogar 15 Helferinnen und Helfer, die bereit sind, einzuspringen. „Darüber bin ich sehr glücklich“, sagt der 24-Jährige. Die Unterstützer des Netzwerks, auch das ein glücklicher Umstand, verteilen sich gut auf das Gebiet der Doppelgemeinde. Es gibt sie in Nachrodt selbst, aber auch in Wiblingwerde, Veserde und auch in Opperhusen.

Kontakt nur bis zum Flur

Es sind derzeit etwa 14 Personen, die die Hilfe des Netzwerks in Anspruch nehmen. Sie alle gehören zur Altersgruppe der Über-70-Jährigen. Vorwiegend gehe es um Einkäufe von Lebensmitteln, „aber wir wären auch bereit, bei Apotheken Medikamente abzuholen“, sagt Aykut Aggül.

In der Praxis läuft die Leistung meist so ab, dass die Hilfesuchenden eine Einkaufsliste und Bargeld am Haus hinterlegen. Der Helfer macht sich dann auf den Weg, besorgt die Waren und liefert sie mitsamt Rückgeld und Kassenbon an Ort und Stelle ab.

Auf Sicherheit wird geachtet. „Wir gehen dabei nicht in die Wohnung, höchstens in den Flur“, so Aggül. Für die Einkäufer wurden im Übrigen eigens Einmalhandschuhe beschafft. Kontakt zu Aykut Aggül gibt es unter der Rufnummer

0 23 52/9 37 99 75.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im MK finden Sie in unserem Ticker.