Ab sofort: Maskenpflicht in Altenas Innenstadt

Nun gilt auch in Altenas Innenstadt eine Maskenpflicht. Mehrere Straßen sind betroffen.

Altena – Ab sofort ist in Altenas Innenstadt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Diese gilt am Markaner, in der Lennestraße, Kirchstraße, Markstraße, Freiheitstraße und Am Stapel.

Hintergrund: „In der neuen Coronaschutz-Verordnung ist geregelt, dass auf den Zuwegen zu Geschäften Maske zu tragen ist“, erläutert Florian Splitt-Meyer vom Ordnungsamt der Stadt. Um das zu gewährleisten, gilt nun die Maskenpflicht.

Mehr Besucher durch die Wintermeile in Altena

Zudem „kommt eins zum anderen“, sagt er mit Blick auf die Wintermeile und Advents-Pop-Ups, die aktuell geöffnet haben und deutlich mehr Besucher in die Innenstadt locken.

Klar ist auch: „Im Rahmen unsere Möglichkeiten werden wir die Einhaltung kontrollieren“, kündigt Florian Splitt-Meyer an. Alle Infos und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im MK finden Sie in unserem News-Blog.