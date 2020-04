Palmsonntag: Kirche überlegt sich besondere Aktion

Altena – Live aus der Lutherkirche gibt es am Palmsonntag einen Gottesdienst. So funktioniert's.

Gottesdienst einmal anders in Zeiten von Corona: Das gibt es am morgigen Sonntag in – beziehungsweise aus – der evangelischen Lutherkirche in Altena.

Pfarrer Dr. Sadrack Djiokou und Johannes Claßen halten dort um 10.30 Uhr einen Gottesdienst, der per Video gefilmt wird und live auf dem Videoportal Youtube verfügbar ist.

Coronavirus: Hier wird der Gottesdienst übertragen

https://www.youtube.com/channel/UCw6OkVR5mZ9vj154cSXzOPA/videos

Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst an der Orgel von Kantor Johannes Köstlin, an der Produktion sind zudem Jan Brake und Tim Rothe beteiligt.

