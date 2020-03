Gemalte Grüße an Oma und Opa: Schickt uns Eure Bilder

Lennetal - Für Enkel und Großeltern ist es derzeit eine besondere Situation: Sie können sich derzeit nicht sehen, um eine Infektion zu vermeiden. Wir veröffentlichen Bilder, mit denen Kinder ihre Großeltern grüßen können.

Da die Senioren zur Risikogruppe gehören, sollten sie tunlichst Besuch vermeiden. Doch wie können die Kinder mit Oma und Opa Kontakt halten?

Da bietet sich die Zeitung an: Enkel, die ihren Großeltern einen besondern Gruß in Form eines liebevoll gestalteten Bildes übermitteln wollen – so wie es die Kinder von Andrea Kellermann-Michels getan haben – können ihre Werke einfach per E-Mail an st@mzv.net, ak@mzv.net oder sv@mzv.net senden.

Wir werden die Bilder schnellstmöglich online und in der Zeitung veröffentlichen, um den Omas und Opas einen lieben Gruß in dieser schweren Zeit zuzuschicken. Bitte nicht vergessen, den Namen und das Alter des Kindes sowie die vollständigen Namen der Großeltern zu vermerken.

