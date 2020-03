Coronavirus: Feuerwehr stellt allgemeinen Dienstbetrieb ein

Altena - Um für den Einsatz gerüstet zu sein - und genügend Retter zu haben - stellt die Feuerwehr Altena ihren allgemeinen Dienstbetrieb ein.

"Die Infektionszahlen steigen in NRW an. Ministerpräsident Armin Laschet spricht von einer ,Gesundheitskrise'. In diesen Zeiten ist es wichtig, auch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr aufrecht zu erhalten", sagt Alexander Grass, Leiter der Feuerwehr in Altena.

Dazu müssen Infektionsketten unterbrochen werden. Um dies zu gewährleisten, hat Stadtbrandinspektor Grass am Montag entschieden, den allgemeinen Dienstbetrieb einzustellen.

Jugendausbildung per Videochat

Die jüngsten Mitglieder der Feuerwehr Altena kennen diesen Zustand bereits: Der Ausbildungs- und Übungsdienst der Kinder- und Jugendfeuerwehr ist bereits seit einigen Wochen ausgesetzt. Allerdings wird der Dienstbetrieb dort seit Montag in besonderer Form fortgeführt: Das Betreuerteam startet den ersten Ausbildungsdienst via Online-Videochat.

Einsatzbereit wie bisher

Wichtig ist allerdings: "Der Einsatzdienst der Feuerwehr ist von der Entscheidung der Einstellung des Dienstbetriebs nicht betroffen", betont Grass. "Weiterhin steht die Feuerwehr jederzeit für die Bürgerinnen und Bürger in Notlagen bereit. Bitte sehen Sie davon ab, die Feuerwache und die Gerätehäuser in den Ortsteilen aufzusuchen."

Bürger sollten sich mit Anliegen telefonisch auf der Feuerwache melden. "Bitte sehen Sie von Nachfragen zum Coronavirus, besonders über den Notruf 112, ab", bittet Grass. "Wenden Sie sich hierzu an Ihren Hausarzt oder das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises."