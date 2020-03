Coronavirus: Diese Termine sind in Altena abgesagt

Altena - Konzerte, Versammlungen und mehr: Immer mehr Veranstaltungen finden nicht statt. Ein Überblick.

Wegen des Coronavirus’ fallen diverse Veranstaltungen aus (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Das Finkernagel-Benefizkonzert am heutigen Freitag im Thomas-Morus-Haus wird verschoben, das Konzert im Rahmen der Reihe „Weltklassik am Klavier“ am Sonntag, 15. März, in der Burg Holtzbrinck fällt aus.

Der Kulturring hat ebenso beschlossen, die für Dienstag, 17. März, geplante Veranstaltung mit den Märkischen Fotografen „Ikonische Bilder“ abzusagen.

Der geschäftsführende Vorstand der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft hat sich entschieden, die für Freitag, 20. März, geplante Vorstandssitzung zu verschieben.

Die Musikschule Lennetal verzichtet „aufgrund der Corona-Epidemie und den Empfehlungen des Landes NRW für größere Veranstaltungen“ auf die für Samstag, 21. März, im Festsaal Niederheide in Neuenrade geplante Veranstaltung „Musik im Team“.

Der Kreis hat zudem die für 27. März geplante Sportlerehrung abgesagt. Auch der Poetryslam an diesem Tag im JuZ29 fällt aus.

Die Evangelische Kirchengemeinde Altena sagt das Frühlingsfest (18. März), denSpiele-nachmittag (24. März), denTanztee (27. März) und dasKränzebasteln (31. März) ab.

