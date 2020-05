Wohnmobilstellplatz nur drei Wochen geschlossen: Camper wieder willkommen

Altena – Camper sind in Altena wieder willkommen, der Stellplatz ist offen. Er war deutlich kürzer geschlossen als nahezu alle anderen in Deutschland.

Seit Freitag, 15. Mai, ist der Wohnmobil-Stellplatz an der Sauerlandhalle wieder geöffnet. Erlaubt ist das laut den Verordnungen des Landes NRW schon seit Anfang der Woche. Der Bauhof musste jedoch zuerst die Beschilderung am Stellplatz anbringen, die auf Abstands- und Hygieneregeln hinweist.

Auch eine Kontrolle der Tourismusbeauftragten Melanie Jens stand noch an. Das Wasser wurde ebenfalls wieder angestellt, sodass der Stellplatz ab sofort wieder genutzt werden kann.

Coronavirus in Altena: Camper strömten in die Stadt

Für Aufsehen, Unmut und Unverständnis unter den Bürgern hatte die Stadt gesorgt, weil der Wohnmobil-Stellplatz in der Corona-Krisedeutlich länger geöffnet blieb als nahezu alle anderen Plätze in Deutschland. Das sprach sich unter Campern aus der näheren und weiteren Umgebung herum, sie reisten in großer Zahl in die Burgstadt.

Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein (CDU) hatte die Ansicht vertreten, dass das damals geltenden Übernachtungsverbot zu touristischen Zwecken keine Schließung des Wohnmobilstellplatzes erforderlich mache. Das NRW-Innenministerium vertrat jedoch eine ganz andere Auffassung.

Nun hat sich die Situation geändert: Die Lockerungen lassen touristische Übernachtungen zu, auch die Camper sind seit gestern wieder in Altena willkommen.