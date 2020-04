Besucher halten zu wenig Abstand: Stadt sperrt Lenneterrassen

Altena – Die Besucher lieben die Lenneterrassen - und halten scheinbar zu wenig Abstand. Nun sind die Stufen gesperrt.

Gerade erst sind die Lenneterrassen frisch „beplankt“ worden, dann wurde auch das Wetter zunehmend sonniger und wärmer. Kein Wunder, dass die Terrassen gut besucht waren – zu gut offenbar.

Das Ordnungsamt hat deshalb veranlasst, dass der Zugang zu den Treppenstufen hinunter zur Lenne am Freitagvormittag gesperrt wurde. „Auch wenn es noch so verlockend ist, sich dort in die Sonne zu setzen, wir müssen vermeiden, dass die Leute sich nicht an die Corona-Schutzverordnung halten“, sagt Ulrike Anweiler, die Leiterin des Ordnungsamtes in Altena.

Coronavirus in Altena: Sperrung so lange wie Kontaktverbot

Stichwort: Mindestabstand. Man habe beobachtet, dass der oftmals an den Terrassen nicht eingehalten worden sei. Wie lange die aktuelle Sperrung nun in Kraft bleibt, konnte Anweiler noch nicht sagen. „Vermutlich aber so lange, wie das Kontaktverbot gilt.“

Also nach aktuellem Stand mindestens bis zum 4. Mai. Am Wochenende werde das Ordnungsamt wieder auf Streife gehen, um sich zu überzeugen, dass die Schutzregelungen überall eingehalten werden.