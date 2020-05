Spielplätze öffnen wieder: Das müssen Besucher beachten

Die Spielplätze öffnen wieder am Donnerstag, 7. Mai.

Altena/Nachrodt-Wiblingwerde - Gute Nachrichten für alle Kinder: Die Spielplätze sind ab Donnerstag (7. Mai) wieder geöffnet. Doch es gilt einiges zu beachten.

Auch auf den Spielplätzen gelten Schutzmaßnahmen wie ausreichend Abstand einhalten und eine Begrenzung der Anzahl von Personen. Eltern sind dazu angehalten, gemeinsam mit ihren Kindern den Spielplatz zu besuchen.

Coronavirus in Altena: Ordnungsamt kontrolliert

Die Einhaltung der Regeln wird das Ordnungsamt in Altena stichprobenartig kontrollieren.

Der Bauhof schaut derzeit in Nachrodt-Wiblingwerde nach dem Rechten auf den Spielplätzen, sagt Ordnungsamtsleiter Sebastian Putz. So müssen Müllbehälter geleert, der Rasen gemäht und die Geräte überprüft werden. Bis Freitag, 8 Mai, sollen alle 15 Spielplätze in der Gemeinde nutzbar sein.