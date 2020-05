Nächste Absage: Weiteres großes Event fällt aus

Altena - Nach der Absage des Mittelaltermarkts, Bungern- und Schützenfest platz nun ein weiteres großes Event in der Burgstadt.

Es wird ein Jahr ohne große Feste: der große Mittelaltermarkt mit tausenden Besuchern, das Bungernfest im Vorfeld des Altenaer Schützenfests 2021 und das evingser Schützenfest fallen wegen der Corona-Pandemie aus.

Coronavirus in Altena: Keine Oldtimer in der Stadt

Nun gibt es eine weitere Absage: In diesem Jahr wird es keine „Rallye Burg Altena“ geben. Das hat das Orga-Team mit Rücksicht auf die Gesundheit der rund 70 Teilnehmer und Helfer sowie der „zahlreichen, unplanbaren Auflagen, Kontaktbeschränkungen und weiteren Risiken“, beschlossen, wie der MSC Altena mitteilt.

Die Oldtimerrallye hätte am 8. August stattfinden sollen und ist jedes Jahr ein Publikumsmagnet in der Stadt. Auch das Fahrradturnier am 27. Juni im Rahmen der Kinderferienaktion fällt aus.