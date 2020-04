Geschlossene Schwimmbäder: Altena und Nachrodt gehen unterschiedlich mit Corona-Krise um

+ © Spies Nichts los im Freibad in Dahle: Wann Schwimmbäder wieder öffnen dürfen, ist derzeit völlig unklar. © Spies

Altena/Nachrodt-Wiblingwerde – In Dahle bleiben die Becken leer, in Nachrodt ist das Schwimmbecken voller Wasser. Die Bäder gehen unterschiedliche Wege in der Krise.