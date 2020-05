Fußballfans feiern ohne Abstand: Zehn Streifenwagen vor Ort

Vor und im Lokal am Markaner feierten die Fußballfans.

Altena – Es war deutlich zu eng vor und im Lokal am Markaner. Und es brauchte letztlich zehn Streifenwagen, um rund 100 Fußballfans nach dem Derby zu trennen.

Tatsächlich ein Derby ganz ohne Zuschauer? Nicht in Altena: Als der BVB am Samstagnachmittag vor leeren Stadion-Rängen gegen Schalke 04 kickte, da war es ordentlich voll am Markaner. Das Café Ko ist schon lange erste Adresse für Altenas Fußballfans, weil Spiele dort auf mehreren großen Bildschirmen gezeigt werden können.

Coronavirus in Altena: Über 100 Leute feiern

Die vorgeschriebenen Abstände seien von den Zuschauern ganz offensichtlich nicht eingehalten wurden, berichteten Augenzeugen. Polizei und Ordnungsamt wurden am Nachmittag allerdings nicht aktiv.

Das änderte sich, als der Außendienst des Ordnungsamtes dann nachts die Polizei um Amtshilfe bat. Das war gegen 23 Uhr. Um diese Zeit feierten nach Polizeiangaben deutlich über 100 Personen in der und vor der Gaststätte und verstießen dabei massiv gegen die Auflagen der Corona-Schutzverordnung.

Coronavirus in Altena: Polizei räumt Café

Der Aufforderung, ihr Treiben zu unterlassen, leisteten die Fans keine Folge, so dass Platzverweise ausgesprochen werden mussten. Um sie durchzusetzen, wurden Streifenwagen aus mehreren Nachbarstädten nach Altena beordert – bis zu zehn seien im Einsatz gewesen, berichtete Ordnungsamtsleiterin Ulrike Anweiler.

Die Gaststätte sei von der Polizei geräumt worden, ergänzte Christof Hüls aus der Pressestelle der Kreispolizeibehörde. Zwei Stunden dauerte es, bis die Menschenansammlung aufgelöst war.