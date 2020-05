"Corona Resistance": Pfarrer entwirft besonderes Kunstwerk

Altena – Zum Widerstand ruft Pfarrer Uwe Krause mit einem neuen Kunstwerk im Pfarrgarten auf. Es heißt "Corona Resistance".

Eine Stele aus hellem Holz zieht neuerdings an der Dahler Kirche die Blicke auf sich. „Corona Resistance“ ist darauf zu lesen. Die etwa 1,50 Meter hohe Installation ist eine Arbeit von Pfarrer Uwe Krause. Rund 40 Stunden hat es gedauert, dieses „Zeit-Zeichen“, wie Krause es nennt, zu schaffen.

Auf der Steele aus Fichtenholz ruht ein muschelförmiger Sandstein, in dessen Höhlung eine goldfarbene Kugel platziert ist. Pfarrer Uwe Krause hat sie aus dem Stein herausgehauen, anschließend wurde sie beigeschliffen und mit Blattgold belegt.

„So etwas ist schon mein Ding“, sagt der Geistliche zu seinem schaffenskräftigen Hobby. Natürlich will die Installation auch etwas sagen, will den Betrachter zum Nachdenken anregen.

Coronavirus in Altena: Widerstand gegen alternativlose Denkmodelle

Resistance bedeutet im Englischen wie im Französischen Widerstand. „Die Glaubenskultur ist die goldene Perle, die es zu schützen gilt“, interpretiert Krause seine Arbeit. „Corona“, ist er sicher „verändert unser Denken und die Lebenskultur. Es macht uns eng.“ Die Gefahr sei, dass man zu „alternativlosen Denkmodellen“ gelangt. Von daher habe seine Skulptur durchaus auch etwas „Widerständiges“.

Uwe Krause fühlt sich dabei angesichts der aktuellen Debatten auch an die Frage erinnert, ob denn in Gottesdiensten gesungen werden darf. „Die Gemeinde ist ein Klangkörper“, sagt der Dahler Pfarrer.

Generell stellt er sich vor diesem Hintergrund die Frage: „Was gilt es zu schützen?“ Grundsätzlich sei es natürlich erfreulich, wenn Gottesdienste wieder ermöglicht werden. Aber es gehe auch um die Form und Ausgestaltung.

Coronavirus in Altena: "Besser 14 Tage länger nachgedacht"

„Vielleicht wäre es ja besser gewesen, man hätte 14 Tage länger nachgedacht“, sagt er. Dann hätte es möglicherweise „differenziertere Schutzkonzepte“ gegeben, die auch Gesang erlauben.

Grundsätzlich sei man in Dahle nämlich in einer glücklichen Lage, betont der Pfarrer. „Denn wir haben große Außenanlagen. Da könnten Gottesdienste stattfinden – auch mit deutlich mehr als zwei Meter Abstand zueinander.“ Der Pfarrer hatte sich angesichts des Gesangverbots in der KircheFreiluft-Gottesdienste in Evingsen und Dahle gewünscht, um singen zu können. Diese sind jedoch aktuell nicht erlaubt, wie der Pfarrer bei der Besprechung mit dem Ordnungsamt erfahren hatte.

Wegen der hohen Auflagen entfällt auch der traditionelle Freiluftgottesdienst an Christi Himmelfahrt, 21. Mai, auf dem Kohlberg.