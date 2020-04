Campingplatz im MK trotz Coronavirus offen - mit heftigen Folgen

Schlange stehen am Pragpaul: Altenas Wohnmobilstellplatz war weit und breit der einzige, der offen hatte. Dementsprechend gut war er besucht.

Altena – Etliche Camper zog es nach Altena,weil dort der Platz als einer der wenigen deutschlandweit noch offen hatte. Bis jetzt.

Jetzt also doch: Am Freitagmorgen hat die Stadt den Wohnmobilstellplatz an der Sauerlandhalle geschlossen und abgesperrt.

Bisher hatte Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein die Auffassung vertreten, das Übernachten in Wohnmobilen sei dort durch die Corona-Schutzverordnung nicht verboten.

Das NRW-Innenministerium sieht das anders – und andere Kommunen auch. „Natürlich nicht“ heißt es im Hemeraner Rathaus auf die Frage, ob der dortige Stellplatz noch geöffnet sei. Auch die Anlage am Werdohler Westpark ist seit Mitte März geschlossen. Schild und Flatterband weisen deutlich darauf hin.

Coronavirus in Altena: Offener Platz spricht sich herum

Damit stehen die Nachbarstädte nicht alleine: In ganz Deutschland gebe es kaum noch geöffnete Stellplätze, schrieb schon vor Wochen die Fachzeitschrift Promobil und appellierte an ihre Leser: „Für alle gilt: Daheim bleiben und den Kontakt zu anderen so gut es geht vermeiden – auch wenn die eigenen vier Wände auf Rädern stehen.“

+ Falschparker: Der Halter dieses Wohnmobils verhielt sich schon vor der Sperrung falsch. © Bender

Diesem Aufruf folgten viele Camper, aber nicht alle. Und unter denen, die weiterhin mit dem Wohnmobil reisen, scheint sich herumgesprochen zu haben, dass der Platz in Altena weiter geöffnet ist – selbst bei der AK-Redaktion wurde von Auswärtigen angefragt, ob man den Platz noch nutzen dürfe. Folglich wurde der Campingbetrieb dort immer intensiver, so dass die Stadt Anfang dieser Woche einen ersten, zaghaften Versuch unternahm, die Sache einzudämmen.

Sie sperrte die Hälfte der zwölf Stellplätze, ging dabei allerdings nicht besonders klug vor: Statt jeden zweiten Platz zu blockieren, sperrte sie die hinteren sechs ab – die Enge auf dem Stellplatz nahm dadurch eher noch zu.

Coronavirus in Altena: Camper mussten bis mittags weg sein

Und: Die Camper wichen aus, nutzten jetzt auch den normalen Parkplatz der Sauerlandhalle. Elf Wohnmobile standen gestern morgen vor der Sportstätte, als die Stadt dann endlich handelte. „Wir haben auf die Vernunft der Leute gehofft – leider vergeblich“, kommentierte der Bürgermeister

Der Stellplatz wurde umgehend geschlossen und der Parkplatz der Sauerland so beschildert, dass er nur noch von Pkw genutzt werden darf. Wohnmobile sind „Sonderkraftfahrzeuge“ und dürfen damit dort nicht mehr parken.

An die anwesenden Wohnmobilfahrer erging die Anweisung, den Platz bis mittags zu räumen. Nach Informationen unserer Zeitung hatte das Ordnungsamt sich in den vergangenen Wochen immer wieder dafür ausgesprochen, den Stellplatz zu sperren, war mit diesem Vorschlag aber am Bürgermeister gescheitert. Auch gegenüber dem AK vertrat Hollstein mehrfach die Auffassung, die Anlage könne geöffnet bleiben.

Coronavirus in Altena: Bürger kritisieren Zögern der Stadt

Den meisten Altenaern war der Campingbetrieb am Pragpaul ein Dorn im Auge. Viele Bürger ärgern sich darüber, dass Einschränkungen wie das Betretungsverbot der Stufen an den Lenneterrassen von der Stadt ohne großes Federleseninnerhalb weniger Stunden durchgesetzt werden, während sie in Sachen Stellplatz einen Kurs fuhr, den viele als zögerlich empfanden.

In den Nachbarkommunen versteht man das Handeln der Altenaer vor allem deswegen nicht, weil man dort die Coronaschutzverordnung für eindeutig hält. „Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind untersagt.“, heißt es dort.

In seinen Augen falle der Stellplatz nicht unter diese Regelung, meint Hollstein und verweist darauf, dass die Mobilisten nach wie vor auf jedem Wanderparkplatz übernachten dürften.

Das NRW-Innenministerium teilt Hollsteins Auffassung allerdings nicht: Man müsse „bei einem reinen Stellplatz mit Strom- und Wasserversorgung davon ausgehen, dass Übernachtungen dort untersagt sind“, teilt Pressesprecher Fabian Götz auf AK-Anfrage mit. Damit hätte der Platz schon vor über einem Monat geschlossen werden müssen.