Corona überlebt: Mai-Flohmarkt auf Großendrescheid wieder gut besucht

Von: Hildegard Goor-Schotten

Große Auswahl dank vieler Teilnehmer: Der Mai-Flohmarkt hat die Coronapause unbeschadet überstanden. © Goor-Schotten, Hilde

Einen schöneren Neustart hätte sich die Löschgruppe Drescheid für ihren Mai-Flohmarkt nicht wünschen können. Im Sonnenschein strömten schon direkt zum Start am Vormittag die Besucher Richtung Feuerwehrgerätehaus, die Schlange der parkenden Autos wurde immer länger.

Altena – Drei Jahre musste die Traditionsveranstaltung auf Großendrescheid pausieren. Es hat ihr nicht geschadet: Die Trödelfans auf beiden Seiten der Tische sind ihr treu geblieben.

Zum richtigen Jubiläum hat es durch die Pause nicht ganz gereicht, obwohl die Großveranstaltung am 1. Mai seit 25 Jahren die Besucher anlockt. „Viermal ist sie ausgefallen, dreimal Corona und einmal Schweinepest vor einigen Jahren“, berichtete Löschgruppenführer Andreas Wilke. Er freute sich mit seinem Team riesig, dass es so gut wieder losging.

„Die Standvergabe war am Anfang etwas schleppend, aber dann ist es doch gut gelaufen“, erzählte Melanie Spelsberg aus dem mehr als 50-köpfigen Helferkreis. 54 Anbieter hatten ihre Stände aufgebaut, viele „Wiederholungstäter“ waren darunter.

Das legendäre Kuchenbüffet durfte beim Neustart der Traditionsveranstaltung natürlich nicht fehlen. © Goor-Schotten, Hilde

Familie Petermann aus Wiblingwerde zum Beispiel war vor der Corona-Pause schon oft dabei. Diesmal konnten vor allem Pferdefreunde bei ihr fündig werden. „Wir haben zwei Shetland-Ponys verkauft und brauchen das Zubehör nicht mehr“, erklärte Bärbel Petermann.

Auch Familie Gurol ist flohmarkterfahren. „Früher war ich oft mit den Kindern da, heute mit der Schwiegertochter“, berichtete Mutter Gurol am Stand mit allem, woraus die Kinder herausgewachsen sind.

Kleidung und Spielzeug gab es überall reichlich und fand auch dankbare Abnehmer, wie an so manch prall gefüllter Tasche auf Besucherseite zu sehen war. Aber eigentlich gab es nichts, was es nicht gab. Vom uralten Wählscheibentelefon bis zur Kristallvase, vom Ölgemälde bis zum Küchengerät, vom Hauspuschen bis zum Weihnachtsengel hatten die Trödler aus Keller und Schränken geräumt, was zu viel war.

Auch bei Michael Eccher gab es manches betagte Schnäppchen zu finden. Er hat schon oft in Altena getrödelt und schätzt an Großendrescheid den entspannten Ablauf: „Man meldet sich an, bekommt einen Platz zugewiesen und kann morgens in Ruhe aufbauen.“

Für alle Altersgruppen gab es passende Angebote, wie hier zum Beispiel Kinderspielzeug. © Goor-Schotten

Nette Gespräche und das Treffen mit Bekannten kommen dazu und machen die besondere Atmosphäre des Mai-Flohmarkts aus. Die schätzen auch Besucher von auswärts so wie der Hohenlimburger, der bei Eccher gerade eine alte Holztruhe erstanden hatte: „Wir sind vor einigen Jahren bei einer Wanderung durch Zufall auf den Flohmarkt gestoßen. Jetzt hatte ich gar nichts gehört und einfach mal bei Spelsberg angerufen, ob er wieder stattfindet.“

Er fand statt und wie von Anfang an gehörte auch diesmal der Grillstand mit dem beliebten Drescheider Dorfteller und das schon legendäre Kuchenbüffet dazu. Zwei Torten oder Kuchen als Standgebühr sorgen seit 25 Jahren für eine üppige Auswahl, die keine Wünsche offenließ.