Corona-Testzentren: Starttermin steht fest 

Es wird jeweils in Corona-Testzentrum in Altena und Nachrodt geben. Neben den Standorten steht nun auch der Starttermin fest.

Altena/Nachrodt – Jetzt ist es amtlich: Die Burg Holtzbrinck wird zum Corona-Testzentrum, Betreiber ist der DRK-Kreisverband Altena-Lüdenscheid. Das teilt Altenas Bürgermeister Uwe Kober (CDU) mit. Er hatte gehofft, dass das Testzentrum in der kommenden Woche starten kann.

Corona-Testzentren: Helfer gesucht

Das DRK aber sagt, ab April in Altena und auch in der Lennehalle in Nachrodt Tests anbieten zu wollen Die Zentren sollen unter der Woche von 16 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet sein. Zurzeit sucht das DRK Mitarbeiter für die Testzentren. Interesierte können sich per E-Mail an info@drk-iserlohn.de wenden.

+ In der Lennehalle in Nachrodt, wo auch aktuell die Blutspende-Termine stattfinden, soll das Corona-Testtzentrum eingerichtet werden. © Keim

Tests gehören zu den ganz wesentlichen Bausteinen der Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie: Verabredet ist, dass jedem Bürger einmal in der Woche Gelegenheit gegeben werden soll, sich kostenlos testen zu lassen. Das geschieht mit Hilfe sogenannter Antigentests, die von entsprechend geschultem Personal vorgenommen werden. Alle Infos zum Coronavirus im MK finden Sie in unserem News-Blog.