Sommerleseclub hat die Kreativität der Teilnehmer riesig gefördert

Von: Ina Hornemann

Bastian, Nele, Emilia und Mia-Lena (v.l.) zeigen Urkunden und Logbücher. Bastian und Nele haben ein Projekt gestartet, das dort gar nicht reingepasst hat: Ihre Buch © tory vom „Neinhorn“ kann man bei YouTube sehen. Fotos: Hornemann

Lucia Boldt ist erst fünf Jahre alt und noch gar nicht im Lesealter. Aber der Sommerleseclub 2023 der Stadtbücherei hat ihr trotzdem so viel Lust auf Geschichten gemacht, dass sie mit ihrer Mama ein Team gebildet und sogar einen Preis gewonnen hat: Ihr Lese-Oscar wurde für ein Foto vom schönsten Leseort vergeben und das ist bei Familie Boldt der Kaninchenstall.

Altena –Stina Brockhagen macht keinen Hehl daraus, dass es der Jury in diesem Jahr unheimlich schwergefallen ist, erste Preise zu vergeben. So viele tolle Beiträge standen in den Logbüchern. Diese Notizen waren weitaus mehr, als eine Auflistung der genutzten Medien. Sie waren ein Zeugnis spannender Abenteuer, großartiger Freundschaften und Chronik fantastischer Aktionen, die in der Bücherei stattgefunden haben. Brockhagen in ihrer Funktion als stellvertretende Büchereileiterin fragte bei der Abschlussveranstaltung am Freitag ab: „Was war die coolste Aktion?“ - eindeutig die Green Screen Foto-Shootings, die es den Leseclub-Teilnehmern ermöglichten, jeden literarischen Leseort fotografisch zu bereisen. Eben weil das so aufregend ist, legt das Bücherei-Team noch mal nach und bietet noch in diesem Jahr ein Themenshooting Harry Potter an.

Die Lese-Oscars sind an Lucia Boldt (l.) Nour Hussein (2.v.l.) und die Familie Hieronimus gegangen. Die Familie hat als Team „Die Lesemäuse“ teilgenommen. © Hornemann, Ina

Aber zurück zur Preisverleihung: Mit Lucia Boldt bekam Nour Hussein (11) einen Lese-Oscar fürs schönste Logbuch. Den Teampreis räumte Familie Hieronimus ab, die sich als „Die Lesemäuse“ angemeldet hatten. Und es wurden zudem Sonderpreise vergeben. Ein Eis gönnen dürfen sich Bastian und Nele, die eine Fotostory vom beliebten Kinderbuch „Das Neinhorn“ gedreht haben. Die war allerdings zu voluminös geworden, um sie als E-Mail zu verschicken, und deshalb ist sie nun bei YouTube zu sehen. Von 121 angemeldeten Teilnehmern waren 64 so erfolgreich, dass sie am Freitag eine Einladung ins Apollo-Kino bekamen und dort den Film „Ladybug“ schauen durften. Ohne Sponsoren wäre das aber nicht möglich gewesen: Zu danken ist dem Rotary-Club Altena-Werdohl-Plettenberg und den Freunden der Stadtbücherei. Komplett bilanzieren lässt sich der Sommerleseclub nicht, aber ein paar Zahlen gibt es: 180 gelesene Bücher und neun Hörbücher wurden gewertet. Hinzu kommen weitere Medien wie Spiele. Punkte sammeln konnten die Teilnehmer bei 84 Veranstaltungen.